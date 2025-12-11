גורמים בטחוניים הודפים בזעזוע את הטענה הקונספירטיבית של חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד, שטענה כי איש שב"כ נשלח להיפגש עם בכיר חמאס בליל המתקפה.

לפי הדיווח של העיתונאי עמית סגל הערב (חמישי) גורמים ביטחוניים שמכירים את הפרטים טוענים כי "מדובר כמובן באירוע שלא התרחש מעולם". סגל הוסיף: "לא אתפלא אם לא נאמרה בנושא הזה המילה האחרונה".

מוקדם יותר היום טענה חברת ועדת חוץ וביטחון של הכנסת, ח"כ טלי גוטליב, כי בכיר בשב"כ שלח פקוד שלו, יממה לפני מתקפת הפתע הרצחנית בבוקר שמחת תורה, לפגוש בכיר בארגון הטרור חמאס.

לדברי גוטליב, המנצלת את החסינות שלה כח"כ, בחשבון הטוויטר שלה: "ר׳ מהשב״כ. המכונה אוסקר! (לא הוספתי באדיבותי את האות של שם משפחתך) אדגיש שאתה ממש לא הבעל של ברסלר.

"אבל אתה לגמרי שלחת פקוד שלך למעבר ארז בליל 6 לאוקטובר בסביבות שעה 22 להיפגש עם עזאדין אל חדד האכזרי. אתה רצית שיבררו מול הארכי מחבל הזה מה נסגר עם הסימים והסימנים המעידים, וברוב טירופך קנית את הסיפור ההזוי שהמחבל הארור מכר לך".

גוטליב תקפה: "עכשיו אני מבינה למה אתה מסרב להתייצב בפני מבקר המדינה. איך תסביר למשל את צוות טקילה למול הפקרת חוגגי הנובה.. אבל למזלנו הטוב יש אמיצים וישרים אוהבי העם והארץ הזו בקירבנו שבזכותם בסוף בסוף נגיע לחקר האמת".

משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור זימן בתחילת השבוע שני בכירים לשעבר בשירות הביטחון הכללי (שב"כ) להתייצבות דחופה לפגישת ביקורת, בהתאם לסעיף 26 לחוק מבקר המדינה. הזימונים נשלחו לעורכי הדין של השניים לאחר שלטענת המשרד, ניסיונות קודמים לקבוע פגישות עימם לא צלחו במשך חודשים.

על פי סעיף 26 לחוק, זימון שאינו נענה עלול להוביל לנקיטת סנקציות מצד משרד המבקר. במכתב שנשלח לבכירים לשעבר נכתב: "לצערנו, על אף ניסיונות משרדנו לקבוע פגישה עם מרשך, לא הצלחנו לקבוע מועד לפגישה".