פשע מאורגן היטב

מה עובר עליהם? | אמנסטי האנטי-ישראלית בהודעת גינוי נדירה לחמאס

אמנסטי אינטרנשיונל הידועה בעמדותיה הקיצוניות נגד ישראל מאז ומעולם, הוציאה הודעת גינוי על פעולותיו של חמאס מתחילת המלחמה | אמנסטי הוציאה נגד ישראל עשרות דוחות במלחמה זו ובמלחמות קודמות (חדשות)

מחבלי החמאס במתקפה בשבת שמחת תורה ( Abed Rahim Khatib/Flash90 )

'אמנסטי', הארגון ההומניטרי הידוע בעמדותיו נגד ישראל מאז ומעולם, הודיע כי ביצע פשעי מלחמה לאחר "תחקיר" שביצע, כך דיווח היום (חמישי) 'רויטרס'.

באורח חריג, הארגון הודיע כי חמאס ביצע "פשעים נגד האנושות" במהלך , בחטיפת האזרחים מבתיהם ובהשארתם בעזה כבני ערובה.

לפי התיאור ב'רויטרס', הקביעה מבוססת על "ניתוח של דפוסי התקיפה, התקשורת בין הלוחמים במהלך התקיפה והצהרותיהם של חמאס ומנהיגי קבוצות חמושות אחרות."

לצורך הכנת התחקיר והגשת מסקנותיו, 'רויטרס' ראיינה 70 איש, ישראלים חטופים לשעבר, ניצולים ובני משפחותיהם, שוחחה עם אנשי מז"פ ורופאים שהיו מעורבים בזיהוי הקורבנות, ועברה על 350 סרטונים ותמונות מבוקר שמחת תורה תשפ"ד.

בנוסף, חוקרי אמנסטי צפו בסרטוני השבי הזכורים לכולנו, בהם ניסה חמאס לסחוט את רגשותיו של הציבור הישראלי.

לפי הדו"ח, ארגון הטרור ביצע פשעים נגד האנושות הכוללים: רצח, השמדה, מאסר, עינויים, מעשים נוראים שאין הכתב יכול להעלות, כולל "מעשים לא אנושיים".

שורה חשובה במיוחד בדו"ח קובעת כי מדובר היה במעשים מאורגנים, על דעת שולחיהם ולא מעשים של בודדים. "פשעים אלה בוצעו כחלק מהתקפה נרחבת ושיטתית נגד אוכלוסייה אזרחית. הדו"ח מצא כי לוחמים (!) קיבלו הוראה לבצע פיגועים נגד אזרחים".

