'אמנסטי', הארגון ההומניטרי הידוע בעמדותיו נגד ישראל מאז ומעולם, הודיע כי חמאס ביצע פשעי מלחמה לאחר "תחקיר" שביצע, כך דיווח היום (חמישי) 'רויטרס'.

באורח חריג, הארגון הודיע כי חמאס ביצע "פשעים נגד האנושות" במהלך טבח שמחת תורה, בחטיפת האזרחים מבתיהם ובהשארתם בעזה כבני ערובה.

לפי התיאור ב'רויטרס', הקביעה מבוססת על "ניתוח של דפוסי התקיפה, התקשורת בין הלוחמים במהלך התקיפה והצהרותיהם של חמאס ומנהיגי קבוצות חמושות אחרות."

לצורך הכנת התחקיר והגשת מסקנותיו, 'רויטרס' ראיינה 70 איש, ישראלים חטופים לשעבר, ניצולים ובני משפחותיהם, שוחחה עם אנשי מז"פ ורופאים שהיו מעורבים בזיהוי הקורבנות, ועברה על 350 סרטונים ותמונות מבוקר שמחת תורה תשפ"ד.

בנוסף, חוקרי אמנסטי צפו בסרטוני השבי הזכורים לכולנו, בהם ניסה חמאס לסחוט את רגשותיו של הציבור הישראלי.

לפי הדו"ח, ארגון הטרור ביצע פשעים נגד האנושות הכוללים: רצח, השמדה, מאסר, עינויים, מעשים נוראים שאין הכתב יכול להעלות, כולל "מעשים לא אנושיים".

שורה חשובה במיוחד בדו"ח קובעת כי מדובר היה במעשים מאורגנים, על דעת שולחיהם ולא מעשים של בודדים. "פשעים אלה בוצעו כחלק מהתקפה נרחבת ושיטתית נגד אוכלוסייה אזרחית. הדו"ח מצא כי לוחמים (!) קיבלו הוראה לבצע פיגועים נגד אזרחים".