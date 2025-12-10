קוֹל צָהֳלָה וְרִנָּה שבע ברכות ענק: כך חגגו חסידי סאטמר במונרו את שמחתו הגדולה של האדמו"ר אלפי חסידי סאטמר התכנסו במוצאי שבת האחרון לשמחת שבע הברכות המרכזית, לרגל נישואי הכלה נינתו הראשונה של האדמו"ר מסאטמר, בשילוב ה'דינר השנתי' לטובת ממלכת החסידות בקריית יואל שבמונורו | צפו בתיעוד ענק (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 16:52