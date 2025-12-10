שבע ברכות ענק: כך חגגו חסידי סאטמר במונרו את שמחתו הגדולה של האדמו"ר
אלפי חסידי סאטמר התכנסו במוצאי שבת האחרון לשמחת שבע הברכות המרכזית, לרגל נישואי הכלה נינתו הראשונה של האדמו"ר מסאטמר, בשילוב ה'דינר השנתי' לטובת ממלכת החסידות בקריית יואל שבמונורו | צפו בתיעוד ענק (חסידים)
זקן אדמו"רי בורו פארק, הסב יחד עם מחותנו האדמו"ר מוויען, בשמחת הוואכט נאכט, ולמחרת בברית המילה לרגל לידת צאצאם המשותף, רך הנולד בן להרה"ג יהושע כץ, ראש כולל וויען, חתן הגה"צ ראש ישיבת מונקאטש | צפו בתיעוד (חסידים)
אלפי חסידי סאטמר התכנסו במוצאי שבת האחרון לשמחת שבע הברכות המרכזית, לרגל נישואי הכלה נינתו הראשונה של האדמו"ר מסאטמר, בשילוב ה'דינר השנתי' לטובת ממלכת החסידות בקריית יואל שבמונורו | צפו בתיעוד ענק (חסידים)
המוני חסידים ואנשי מעשה נהרו אמש לאולמי עטרת בבני ברק, לחגיגת י"ט כסלו, שערך האדמו"ר מבישטנא בתופים ובמחולות לרגל יום הצלתו של הרה"ק בעל התניא זי"ע ממאסר | האדמו"ר שהיה בגילופין הרחיב בשירה ובזימרה ובאמירת דברי תורה, מהשעה שש בערב עד השעה ארבע לפנות בוקר, כשבכל אותה העת היו הפארנצעס מלאים בחסידים שפיזזו לכבוד חג הגאולה (חסידים)
האדמו"ר מאלכסנדר השוהה בימים אלו באירופה לצורך גיוס כספים עבור בניית בית מדרשו הגדול בבני ברק, הגיע לביקור בזק בקרב קהילתו המעטירה באנטווערפן שבבלגיה, שם קיבל קהל חסידיו לעצה ולברכה, והתפלל את התפילות במרכז החסידות המתנוסס לתפארה בעיר (חסידים)
לרגל חג הגאולה בחב"ד - י"ט כסלו, ערך איש האמונה והביטחון, האסיר המשוחרר הנודע, הרב שלום מרדכי רובשקין, התוועדות חסידית | ההתוועדות נערכה בהשתתפות המשפיע הרב אליהו לנדא, במרכז חסידות ליובאוויטש במערב בני ברק | במהלך ההתוועדות, שיתף רובשקין את הציבור בנס הפרטי שלו, כאשר זכה לצאת מהמיצר למרחב בהשגחה פלאית בעיצומם של ימי החנוכה | צפו (חסידים)
ביקור רב רושם ערך האדמו"ר מאשלג, בבית מדרשו של זקן המקובלים הגה"צ רבי דוד בצרי | במהלך הביקור הגו יחדיו בלימוד מעמיק בזוהר הק' עם פירוש 'בני היכלא', בסיום הלימוד העיד המקובל: "מעידני שטרם היה זוהר כזה" | צפו בתיעוד (חסידים)
ביקור הוד ערך האדמו"ר מסאדיגורה בקרב מאות חסידיו המתגוררים בארה"ב | החסידים זכו להתחמם לאורו של האדמו"ר בימים נעלים שהיו עבורם כימי חג | האדמו"ר מסקולען נועד ביחידות עם האדמו"ר והעניק קוויטל כאחד החסידים | ראש הישיבה הגאון רבי ירוחם אולשין העניק לאדמו"ר סדרת ספריו תוך שהוא כותב הקדשה אישית בתוך הספר| צפו בתיעוד ענק ממסע הקודש (חסידים)
קהל המונים נהרו בסוף שבוע האחרון לשוש ולשמוח בשמחת נישואי נכדת האדמו"ר הנגיד מהורדנקא שנערכה בעיר התורה והחסידות בני ברק | בשמחה בלטה השתתפותם של עשרות אדמו"רים ורבנים לצד המוני גבאי צדקה מכל רחבי ארה"ק | צפו בתיעוד ענק (חסידים)
העיירה החסידית טאהש שבקנדה לבשה חג בשבוע שעבר, כאשר אלפי חסידים מכל רחבי העולם הגיעו לשוש ולשמוח בשמחת נישואי נכדת האדמו"ר, הכלה, בת לבנו הגה"צ רבי אברהם יודא לאווי, החתן המיוחס הוא בנו של הרה"ג ר' יושע בעריש לאנדא, בן גאב"ד עדעלין קערעסטיר וחתנו של האדמו"ר מזוטשקא קאראקאס | במעמד החופה סידר הרבי חופה וקידושין, ולאחר חצות הלילה פיזז בעוז ריקודין קדישין לפני הכלה כשהוא אחוז שרעפי קודש (חסידים)
לרגל הילולא קדישא של הרה"ק המגיד ממעזריטש, ערך נכדו, זקן אדמו"רי רוז'ין בבני ברק, האדמו"ר מוואסלוי, את השולחן הטהור בהיכל בית מדרשו | טרם התחלת הטיש העלה הרבי נר זכרון, בהמשך נשא אמרות קודש במשנתו הסדורה של בעל ההילולא (חסידים)
הרב חנניה סיני דוד הלברשטאם, נצר לאדמו"רי צאנז וצאצא ישיר של בעל ה"דברי חיים" זי"ע, שהתקרב בנערותו לחב"ד והיה לאחד מהמשמשים בקודש הקרובים ביותר לרבי ולרבנית מחב"ד זי"ע נפטר לבית עולמו בגיל 74 (ברוך דיין האמת)
האדמו"ר מסאדיגורה ששהה בשבוע האחרון לביקור חיזוק בארה"ב, חזר בראשית השבוע לארץ, ואמש ערך את השולחן הטהור לרגל הילולת זקינו הרה"ק המגיד ממעזריטש זי"ע | במהלך הטיש נשא הרבי אמרות קודש במשנתו של בעל ההילולא ובדרכו שהותיר מורשה אחריו לדורות (חסידים)
רבבות חסידי סאטמאר חגגו בשבוע שעבר בוויליאמסבורג את נישואי נינתו הבכירה של האדמו"ר, שמחת "דור רביעי" | השמחה שנחוגה בהשתתפות רבנים בכירים, נערך במערך לוגיסטי חסר תקדים ב'גרינהאוז קאמפלעקס' שהוכשר במיוחד | בשעות הקטנות של הלילה פיזז הרבי מצווה טאנץ לפני הכלה | צפו בתיעוד ענק ומיוחד (חסידים)
יו"ר בית הנבחרים האמריקאי מייק ג'ונסון ביקר אתמול אצל האדמו"ר מסקווירא. במהלך הפגישה הודיע לאדמו"ר שהוא פועל לארגן פגישה בין האדמו"ר לנשיא ארה"ב טראמפ | בחסידות עוקבים בדריכות האם גבולות השיכון יישברו לטובת ביקור אצל הנשיא? כל הפרטים, ותיעוד ענק (חסידים)
כמנהגו לפני כל חג ומועד, כינס האדמו"ר מזוטשקא את כלל חסידיו ואוהדיו בהיכל בית מדרשו בבני ברק, ועוררם בדברי חיזוק אמונה וביטחון לקראת ימי חג החנוכה | האדמו"ר הרחיב בדברים בסגולות קדושת הנרות, ובשגב ההכנה ע"י לימוד ספרי חסידות מתוך טהרה | צפו בתיעוד (חסידים)
סביב שולחנות ערוכים כל טוב התכנסו כלל חסידי ראחוב במרכז החסידות ברמת גן, לטיש הילולא שערך האדמו"ר במלאת כ"ז שנים להסתלקותו לשמי מרום של אביו האדמו"ר זצ"ל | במהלך הטיש הרחיב הרבי בדברי תורה במשנתו של בעל ההילולא ובדרכו שהותיר מורשה אחריו לדורות | כן ערכו פרחי החסידים סיומי מסכתות לזכר הרבי הנערץ בקדושים (חסידים)
0 תגובות