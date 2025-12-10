הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף, השוהה בימים אלו במסע חיזוק באירופה, מסר אמש (שלישי) שיחת חיזוק למנהיגי הקהילות היהודיות בברצלונה בבית הכנסת העתיק של הרשב"א, תוך התייחסות מרומזת לרדיפת לומדי התורה בארץ ישראל.

השיחה המלאה

"ברשות כבוד הרבנים של כל ספרד, שיהיה לכם סייעתא דישמיא בכל אשר תפנו תצליחו להגדיל תורה ולהאדירה.

"אנחנו נמצאים במקום הזה מקום התפילה של רבנו הרשב״א, גדול הראשונים. הבית יוסף, יורה דעה בסימן ק״ה, כותב על הרשב״א שהיה אורו של עולם. הרשב״א היה תלמיד של הרמב״ן והעמיד תלמידים.

"מסורת התורה שלנו המשיכה העמיד את הריטב״א שהיה 10 שנים בניהם היה תלמידו, אחר כך העמיד את הר״ן והר״ן העמיד את המגיד משנה.

"רואים דבר אחד, פה בספרד לפני מאות שנים היה רדיפות לפני מאות שנים היה רדיפות עד שלפני למעלה מחמש מאות שנה היה גרוש ספרד, כל הקברות של כל הגדולים האלה הרשב״א והרן והריטב״א השמידו, אולם חרשו את הכל. דבר אחד רואים מה שהחזיק אותם בזה, למרות כל הרדיפות שסבלו מהאינקויזיציה ונוצרים, ישבו על התורה ועל העבודה. 'לולי תורתך שעשועי אז אבדתי בעוני'.

"הבית יוסף מביא הרבה את הרשב״א, בלי סוף, אנחנו לומדים הרבה ריטב״א, ריטב"א לא היה בזמנו לפני מאות שנים בדפוס, רואים איזה אוצרות שהתגלה, הריטב"א רואים איזה אוצרות שיש בדברי הריטב״א

"לומדים את הלכות ברכות לריטב״א, פלא פלאים איזה חידושים שיש שם, רואים את כל החידושים של הר״ן, דבר אחד לומדים מכאן שהם יושבים על התורה ועל העבודה, 'כי היא חיינו ואורך ימינו'.

"זה המקום גם בשלטונות בארץ ישראל, ברוך השם שחזרה הגלות ויצאו מהגלות בארץ ישראל אנחנו למעלה משמונה מליון יהודים, ברוך השם, אנחנו לא חיים כמו פה בקרב הגויים אבל הקב״ה יחזיר אותם בתשובה ויחזק אותם שיבינו מה זה עם ישראל.

"רואים פה עכשיו מה היה כאן במקום הזה לפני 700 שנה, היה תורה תורה תורה, מה נשאר לנו זכרונות מהרשב"א, מהרמב"ן? רק תורה. הם גם יבינו את זה בארץ ישראל.

"צריך שהרשב"א יתפלל עלינו, שהקב"ה יגזור את כל הגזרות ויבטל את כל הגזרות שיבטל מעלינו ויהיה הכל טוב, ויפסקו המלחמות, שכל המחבלים שונאי ישראל הקב״ה ישמיד אותם, 'תיפול עליהם אימתה ופחד' ונשמע בשורות טובות כל עם ישראל בזכותו של הרשב״א.

"ויגן עלינו אלף המגן בכבוד התורה ונזכה שיבוא משיח צדקנו, ויקבץ גלותינו מכל קצוות תבל. יש עוד הרבה בעולם שעדיין לא עלו לארץ, לאט לאט שכולם יעלו לארץ ישראל.

"אתם הרבנים תעלו בסוף כמו הקברניט שהספינה טובעת שהוא אחרון ניצל - אתם הרבנים תעלו בסוף ותשמרו על הקהילה שיבואו לארץ.

"יבוא משיח צדקנו ויבנה בית המקדש ונזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו אמן".