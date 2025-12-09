יִשְׂמַח צַדִּיק בַּה' חום של שמחה בשיא הקור: אלפי חסידים חגגו בקנדה הקפואה נישואי נכדת האדמו"ר מטאהש העיירה החסידית טאהש שבקנדה לבשה חג בשבוע שעבר, כאשר אלפי חסידים מכל רחבי העולם הגיעו לשוש ולשמוח בשמחת נישואי נכדת האדמו"ר, הכלה, בת לבנו הגה"צ רבי אברהם יודא לאווי, החתן המיוחס הוא בנו של הרה"ג ר' יושע בעריש לאנדא, בן גאב"ד עדעלין קערעסטיר וחתנו של האדמו"ר מזוטשקא קאראקאס | במעמד החופה סידר הרבי חופה וקידושין, ולאחר חצות הלילה פיזז בעוז ריקודין קדישין לפני הכלה כשהוא אחוז שרעפי קודש (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 20:29