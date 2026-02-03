כיכר השבת
בכורה עולמית במאה שערים | הלחן החדש של האדמו"ר מבקשי אמונה שנחשף בטיש

אווירה של קדושה עתיקה במאה שערים הנוסטלגית היה עת כאשר האדמו"ר המשפיע מבקשי אמונה ערך את שולחנו לרגל חמישה עשר בשבט | רגע השיא של הטיש נרשם כאשר האדמו"ר חשף לפני הקהל לחן חדש ומרטיט שהלחין במיוחד לרגל היום על הפסוק בתהילים: "יִשְׂבְּעוּ עֲצֵי הַשֵּׁם אַרְזֵי לְבָנוֹן אֲשֶׁר נָטָע" | הניגון, המתאפיין בדבקות וברגש רב, סחף את כלל המשתתפים לפסגות רמות של דבקות בבורא יתברך שמו | בין האורחים נצפה הרה"צ רבי ישראל קאהן מתולדות אברהם יצחק (חסידים)

הוא כל כך דומה לאביו זצ"ל. היה לי הכבוד להתפלל מאחורי רבי יוסל שליט"א בראש השנה וביום כיפור במשך שנים רבות - הוא צדיק אמיתי, זה משמח אותי מאוד לראות את התמונות האלה.
אני אוהב חכמי תורה

