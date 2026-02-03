לחן חדש בין החומות בכורה עולמית במאה שערים | הלחן החדש של האדמו"ר מבקשי אמונה שנחשף בטיש אווירה של קדושה עתיקה במאה שערים הנוסטלגית היה עת כאשר האדמו"ר המשפיע מבקשי אמונה ערך את שולחנו לרגל חמישה עשר בשבט | רגע השיא של הטיש נרשם כאשר האדמו"ר חשף לפני הקהל לחן חדש ומרטיט שהלחין במיוחד לרגל היום על הפסוק בתהילים: "יִשְׂבְּעוּ עֲצֵי הַשֵּׁם אַרְזֵי לְבָנוֹן אֲשֶׁר נָטָע" | הניגון, המתאפיין בדבקות וברגש רב, סחף את כלל המשתתפים לפסגות רמות של דבקות בבורא יתברך שמו | בין האורחים נצפה הרה"צ רבי ישראל קאהן מתולדות אברהם יצחק (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 23:25