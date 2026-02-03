בצלאל זיני חשוד בהברחת סיגריות? זה מה שכתב עליו חברו הטוב 

עדו נורדן, יו"ר פורום הבכירים יוצאי המגזר הציבורי, מחבר הספר "בעל הבית", בכיר לשעבר במשרד רה"מ וחברו של בצלאל זיני, פרסם היום (שלישי) פוסט ציבורי בו הביע תמיכה בחברו ובטוח בחפותו.

"לצערי אנחנו עדים לצייד מכשפות מתמשך מהחמורים שראינו במדינת ישראל", כתב נורדן.

"רדיפת בצלאל זיני היא המשך לרדיפת חברנו לפורום, תא"ל במילואים אורן סולומון, גיבור ישראל שלחם בגבורה יחד עם בנו ב-7.10 ונרדף באופן מחפיר עד שהוכחה חפותו לחלוטין. השיטה של מעצר אלים של אנשים ישרים על מנת להשתיק את מי שאיננו נמנה על ההגמוניה, הוא מהדברים החמורים ביותר שקרו במדינת ישראל", הוא אומר בכאב.

לדבריו, "בשירות המדינה נמצאים אנשים נפלאים ומסורים ביותר, רובם המוחלט כאלה. אולם, ישנה קבוצה קטנה ומושחתת בעלת מאפיינים מאפיוזים שהשתלטה על מנגנוני אכיפת החוק ומנצלת אותם, כמו באחרוני המשטרים האפלים ביותר, לטובת רדיפתם והשתקתם של מי שלא נמנה על שורות ההגמוניה.

אנחנו נחשפים בפרשיה זו לשיטת העבודה של אותה קבוצה מאפיוזית מקרב ההגמוניה. אקדח שמונח במערכה הראשונה, ישחרר כדור במערכה הרביעית. כאשר וועדת המינויים הודיעה, ללא כל סמכות חוקית, בתקדים שלא היה כמותו ובחוסר סבירות זועק, שבמידה ותהיה חקירה כנגד קרוב משפחה של דוד זיני יהיה עליו להתפטר או שיהיה על ראש הממשלה לפטרו, היו מי שהרימו גבה בפליאה והיו מי שהחלו לספור לאחור עד לזמן שבו המערכות יפתחו בחקירה נגד מי מקרובי המשפחה של זיני", אמר המקורב תוך שהוא מבהיר כי המטרה היא דוד ולא בצלאל זיני.

הוא הוסיף: "אני מכיר אישית את בצלאל זיני. אני סמוך ובטוח שכל הטענות נגדו מופרכות לחלוטין. מדובר באדם ערכי שמאז תחילת המלחמה כמעט ולא ראה את משפחתו והיה עסוק כל כולו בפעילות ברצועת עזה.

בצלאל זיני, שאני מכיר היטב, לעולם לא יעלה על דעתו לבצע שום עסקה שהיא להעברת סחורות לרצועה.

מדובר באדם שהכסף ועשיית הון אישי מעולם לא היו שיקול מבחינתו וכל פועלו היה תמיד ביושרה לטובת הציבור. הוא פשוט עשוי מחומר אחר. הכנופיה המושחתת שחטפה את תא"ל אורן סולומון, את הנגד ארי רוזנפלד, את קצין המודיעין מחדר המלון באילת והעלילה על לוחמי כוח 100, ממשיכה לרדוף אחר האנשים הלא נכונים.

כל חטאו של בצלאל זיני הוא שאחיו מונה לראש השב"כ. דרך עלילה מופרכת זו מנסים הגורמים הקרימינליים מבין גופי אכיפת החוק לבטל את מינויו של דוד זיני לראשות השב"כ. הם מפחדים ממנו וממה שהוא עשוי לחשוף אודותם. פרשיית הפצ"רית, שלא היתה נחשפת אם במקום זיני היה ראש שב"כ אחר, היא קצה קרחון שהמאפיה הזו חוששת שיתגלה", כתב חברו של בצלאל.

הוא חתם את מכתבו: "הגיע הזמן לנקות את המערכות מהגורמים המושחתים שהשתלטו עליהן ומפירים זכויות אדם ברגל גסה.

ניסיון ההדחה של זיני הוא קו אדום. בימים שכאלה, כולנו זינים."

בהמשך לפרסום שמו של זיני, גם אביו הגיב לטענות נגדו והבהיר כי מדובר ברדיפה שמכוונת לראש השב"כ ולא לבן בצלאל.

"הכול מעושה, ללא חשש לשום דבר. לא אותו רוצים להפיל, אלא את אחיו. ברוך השם הציבור מבין זאת היטב"

חבר הכנסת אבי מעוז כתב היום: "העננה מתחילה להתבהר. עלילת הדם נגד גיבורי ישראל מכוח 100, מחווירה לעומת עלילת הדם נגד בצלאל זיני. כמה סמלי שזה נחשף ביום בו המתפרה של "כנופיית שלטון החוק", מודיעה על סיום הטיוח בפרשת הפצרי"ת.

לראש השב״כ דוד זיני יש עוד שמונה אחים, מי הבא בתור?"