ההודעה של נתניהו אחרי הפגישה עם ויטקוף גילתה טפח וכיסתה טפחיים

ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם הערב הודעה שעסקה בפגישתו עם שליחו של הנשיא טראמפ סטיב ויטקוף | ראש הממשלה טען בהודעה שהשיחה בת שלוש השעות עסקה בעיקר בעזה, כאשר לפי דיווחים - רובה עסקה כצפוי באיראן | ההודעה המלאה - והדיווחים סביב הפגישה המתוכננת עם האיראנים (מדיני) 

נתניהו עם ויטקוף (צילום: לע"מ)

במהלך השבועות האחרונים, ניסתה ישראל לתייג את המתיחות בין ארה"ב ל, כ"אירוע אמריקני". פעם אחר פעם הבהירה ישראל באוזני כל מי שרצה לשמוע כי; ישראל לא תתקוף - אם לא תותקף.

גם דיווחים ותדרוכים שהגיעו מארה"ב הציגו תמונת מצב דומה: ההחלטה בידיו של הנשיא טראמפ, ישראל בסך הכל צופה מן הצד.

למרות הניסיון הישראלי להרחיק את עצמה מן האירוע, דיווחים רבים העלו כי ישראל מעורבת מאוד בתהליכי קבלת ההחלטות בארה"ב, החל מהעברת מודיעין ועד לשיחות טלפון בהולות בין ירושלים לוושינגטון.

היום (שלישי), נפגש עם שליחו של הנשיא טראמפ , כאשר מהודעת משרד ראש הממשלה נדמה היה כי הנושא האיראני היה עניין שולי בפגישה, אם בכלל.

וכך נמסר היום ממשרד רוה"מ:

"הסתיימה הפגישה בין ראש הממשלה בנימין נתניהו והשליח המיוחד של נשיא ארה״ב, סטיב וויטקוף.

ראש הממשלה עמד על הדרישה הבלתי מתפשרת לפירוק החמאס מנשקו ופירוז הרצועה והשלמת יעדי המלחמה לפני שיקום רצועת עזה.

ראש הממשלה הבהיר שהרשות הפלסטינית לא תהיה חלק מניהול הרצועה בשום דרך, ועדכן את שגריר ארה״ב האקבי על ההפרות החמורות שהתגלו ברצועת עזה בשימוש בשקיות אונר״א להסתרת אמצעי לחימה."

ההודעה על ניהול עזה מגיעה לאחר שממשלת הטכנוקרטים המקומית החליטה לשנות את הלוגו שלה לזה של הרשות הפלסטינית, מהלך שעורר זעם בישראל ואף גרר הודעה מלשכת ראש הממשלה באישון ליל.

בסוף ההודעה צוין כבדרך אגב כי "לקראת נסיעתו של השליח וויטקוף לפגישה עם נציג איראן, ראש הממשלה הבהיר את עמדתו שאיראן הוכיחה פעם אחר פעם שלא ניתן לסמוך על הבטחותיה."

אולם, מה שהוצג לתקשורת ממשרד ראש הממשלה כ"עצה של חבר" שהעביר נתניהו לשליח האמריקני, מתברר יותר כקווים אדומים בוהקים שהעבירה ירושלים לוושינגטון.

לפי דיווחים הערב, נתניהו הציב בפני ויטקוף מספר תנאים למשא ומתן עם איראן, שעדיין מסרבת לדון עם ארה"ב בנושא הטילים הבליסטיים שברשותה.

לפי דיווח שמתפרסם הערב בחדשות 14, גורם צבאי אמר על הפגישה: ״הזהרנו את האמריקנים שהאירנים יפרו כל הסכם ושאין טעם לנסות להגיע לאחד כזה.

תחת הסכם הם לא יתפרקו מהגרעין ומהטילאות, וחלק מהסיבות שבגינן הם מנסים למרוח זמן נועד ככל הנראה כדי להעביר אמצעי לחימה התקפיים למקומות מסתור״.

כך או כך, הערב הודיעה דוברת הבית הלבן כי למרות האירועים השונים שהתרחשו בגזרה האיראנית, פגישת משא ומתן עדיין צפויה להתקיים ביום שישי הקרוב.

