הרמטכ״ל אייל זמיר, חתם מוקדם יותר היום (שלישי) על נוסח פקודות מטכ״ל תקדימי, המעגן באופן מחייב שורה של הסדרים, שיאפשרו לכאורה לבני הציבור החרדי המתגייסים לצה״ל לקיים אורח חיים חרדי מלא – לצד שירות צבאי.

הפקודות גובשו בתום עבודת מטה ממושכת שנערכה בין נציגי הרב דוד לייבל לבין ראשי אגף כוח האדם בצה״ל ומשרד הביטחון, והן קובעות תנאים מחייבים שיחולו על כלל המסלולים הייעודיים לחרדים.

כזכור וכפי שדווח בהרחבה בעבר, הרב לייבל התעקש על חתימת הפקודות ולא הסתפק בהתחייבות של בכירי הצבא, לאור העובדה כי הוראות הפיקוד העליון כפי שנחתמו, לא נותנות שיקול דעת בנושאים הללו, גם לקצונה הבכירה, כך שיהיה ניתן לסמוך על העובדה שהכללים יישמרו ללא חריגות לאורך שנים.

החתימה על פקודות מטכ״ל מגיעה לאחר למעלה משנתיים של שיח אינטנסיבי שנוהל בין בכירי אגף כוח האדם, בראשות רח״ט תומכ״א תא״ל שי טייב, שהופקד על הובלת המהלך מצד צה״ל, ונציגי משרד הביטחון – המשנה למנכל מר קובי בליטשטיין, אודי דרור וצוריאל פילץ – אל מול אנשיו של הרב דוד לייבל.

במסגרת תהליך זה הוקמה גם חטיבת ״חשמונאים״ כפלטפורמה ייעודית ומחמירה לקליטת חרדים לתפקידי לוחמה. עם זאת, לאורך כל הדרך הבהיר הגאון הרב לייבל לאלופים ולבכירי צה״ל שעלו למעונו, כי לא יתמוך בגיוס לחטיבה כל עוד לא ייחתמו פקודות מטכ״ל מחייבות שיעגנו את ההסדרים הנדרשים.

עם אישור הפקודות בירך הרב לייבל את הרמטכ״ל והגורמים בצה״ל ובמשרד הביטחון שהובילו את כתיבתן: ״אני מברך את הרמטכ״ל על אישור פקודות המטכ״ל, המבטיחות את שמירת אורח החיים החרדי ומקיימות את העיקרון המהותי: מי שנכנס חרדי – יוצא חרדי״.

משמעות הפקודות כפי שנחתמו בידי הרמטכ״ל

בין היתר נקבע בפקודות כי ראש אגף כוח האדם, או מי מטעמו, יהיה רשאי להיוועץ בגורמים אזרחיים שאינם חלק משרשרת הפיקוד הצה״לית, בכל הנוגע לשימור, ליווי וטיפול באורח החיים החרדי במסגרת השירות. עוד נקבע כי חיילים חרדים, גם במסלולי לוחמה, יורשו לנוע מחוץ לבסיס ללא מדים.

צעד נוסף, משמעותי ותקדימי, שנכלל בפקודות לדרישת הרב לייבל, הוא הקמת גוף רבני חיצוני, תומך גיוס, שיפעל תחת משרד הביטחון ויופקד על פיקוח עמידת צה״ל בפקודות. לגוף זה תינתן סמכות לדווח על חריגות ישירות לראש אגף כוח האדם ו/או לרח״ט תומכ״א, ליועלח ולמשרד הביטחון.

על פי הפקודות, המסלולים הייעודיים לחרדים יחולקו לשלוש רמות שירות:

מסלול ״דוד״ – המסלול המחמיר ביותר. כלל השירות במסלול זה, לרבות ההכשרות המקצועיות, הפיקוד והקצונה, יתבצע במסגרת יחידה סגורה ובהפרדה מגדרית מלאה. כלל המשרתים, יהיו בני הציבור החרדי בלבד ברמה דתית מחמירה.

דרג המפקדים והקצונה, יידרשו לקיים אורח חיים חרדי או לכל הפחות דתי. מועמדים למסלול זה יידרשו לעבור ריאיון קבלה ייעודי שיבחן את רמת שמירת אורח חייהם טרם השיבוץ.

מסלול ״חרב״ – שירות בהפרדה מגדרית מלאה ובמתחם נפרד, כאשר כלל המשרתים במסלול יהיו חרדים. במסגרות הלוחמות במסלול זה יוצבו מפקדים המקיימים אורח חיים חרדי או דתי.

מסלול ״מגן״ – מיועד למשרתים שאינם לוחמים. השירות יתבצע במסגרת מגדרית ברמת הצוות, תוך שיבוץ החיילים ב״קפסולה״ נפרדת משאר חיילי היחידה.

עוד נקבע כי תנאי הקבלה למסלולים ייבחנו על פי אורח חיים חרדי בפועל, לרבות ריאיון ואישור גורם מוסמך בצה״ל. חייל שיחדל מלעמוד בתנאים שנקבעו – יודח מהמסלול הייעודי ויועבר למסלול שירות רגיל.