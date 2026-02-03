בשעות האחרונות, דיווחים מעלים את הסיכויים לעימות ישיר בין איראן לארה"ב, כאשר שיחות המשא ומתן המתוכננות נמצאות בסכנת ביטול, במקביל למספר חיכוכים צבאיים שהתרחשו באזור המפרץ בין שתי המדינות.

לפי דיווח דרמטי שפרסם הערב (שלישי) הכתב הישראלי ברק רביד ב'אקסיוס', שיחות המשא ומתן המתוכננות בין ארה"ב לאיראן באיסטנבול נמצאות בסכנת ביטול.

האיראנים דורשים להעביר את השיחות מאיסטנבול לעומאן, ודורשים שלא יהיו גורמים מתווכים בין שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י לשליחו של הנשיא טראמפ סטיב ויטקוף.

לפי הדיווח, האיראנים נסוגו מההבנות הקודמות בין הצדדים לפיהן השיחות יתקיימו בטורקיה בנוכחות גורמים סעודים ומצריים, ודורשים כעת שיחות ישירות בלבד.

עוד דווח ממקורות אחרים כי איראן מתעקשת שהשיחות יעסקו אך ורק בנושא הגרעין, כאשר שתי הדרישות הנוספות של ארה"ב - הגבלת הטילים הבליסטיים ונטישת שלוחות הטרור, לא יכללו במשא ומתן.

בתוך כך, מוקדם יותר היום הפיל צי ארה"ב כטב"ם איראני שחג בסמוך לנושאת המטוסים אברהם לינקולן וסיכן את הכוחות, כך לפי דיווח דרמטי שמתפרסם כעת.

"מטוס F-35C אמריקאי הפיל היום רחפן שאהד איראני שטס "באגרסיביות" וב"כוונה לא ברורה" לעבר נושאת המטוסים אברהם לינקולן בים הערבי", כך לפי דובר סנטקום שהתראיין לרשת CBS.

האירוע הזה מתווסף לחיכוך צבאי נוסף, במסגרתו ניסו כוחות איראניים לעצור מכלית נפט ששימשה את צבא ארה"ב. הספינה האמריקנית נאלצה להגביר מהירות ולבסוף הצטרפו אליה משחתות של הצי האמריקני תוך שהן מגינות על כלי השיט מפני תקיפה איראנית.