הניצוץ שיבעיר את חומר הנפץ?

דרמה במצרי הורמוז: ספינות מלחמה איראניות הקיפו כלי שיט אמריקני - צבא ארה"ב התערב

מדיווח דרמטי של השעות האחרונות עולה על אירוע דרמטי שהתרחש היום במצרי הורמוז, כאשר ספינות מלחמה איראניות איימו על מכלית אמריקנית וביקשו ממנה לעצור | האחרונה לא הקשיבה והמשיכה בדרכה עד להגעת ספינות מלחמה של צבא ארה"ב | זה מה שידוע על האירוע (חדשות) 

ספינת מלחמה איראנית בהורמוז (צילום: שאטרסטוק)

ברקע הפריסה המאסיבית של כוחות אמריקנים במזרח התיכון, דרמה ימית התרחשה מוקדם יותר היום (שלישי) במצרי הורמוז בין מכלית אמריקנית לספינות מלחמה איראניות.

לפי הדיווח ב'וול סטריט ג'ורנל', לא פחות משש ספינות מלחמה חמושות של צבא איראן ניסו להשתלט על מכלית אמריקנית וקראו לה לעצור.

מכלית הנפט סירבה להישמע לקריאות והמשיכה בדרכה עד שהצטרפו אליה משחתות אמריקניות שהיו באזור. גורמים אמריקנים אישרו את פרטי האירוע.

לפי הדיווחים, סירות תותחים איראניות כיתרו מוקדם יותר היום את המכלית STENA IMPERATIVE במזרח התיכון. כלי השיט, שמספרו 9666077, מפליג תחת דגל ומהווה חלק ממערך הלוגיסטיקה הימי של הצבא האמריקאי.

המכלית רשומה בתוכנית אבטחת המכליות של חיל הים האמריקאי, הסדר אסטרטגי שנועד להבטיח את ביטחון האנרגיה העולמי ואת צרכי התכנון המלחמתי של ארצות הברית. במסגרת זו, הספינות פועלות ככלי שיט מסחריים בימי שגרה, אולם הן קשורות בחוזים המאפשרים לחיל הים לגייסן לשימוש מיידי במצבי מלחמה או במשברים ביטחוניים.

חשיבותה של המכלית נובעת מהתלות של הלוגיסטיקה הצבאית המודרנית באספקת דלק שוטפת. קבוצות תקיפה של נושאות מטוסים, מפציצים ומטוסי איסוף מודיעין צורכים כמויות דלק גדולות במיוחד, ותוכנית האבטחה שבה חברה המכלית נועדה להבטיח שלצבא האמריקאי תהיה גישה זמינה למשאבים אלו בכל עת.

