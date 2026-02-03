בחסידות בעלזא מגיבים בגיחוך לפרסומים הערב (שלישי) כביכול האדמו"ר היה "שותף לניסוח פקודות המטכ"ל". בחסידות מבהירים כי לאדמו"ר או לאנשיו לא היה קשר לסוגיה מעולם. כל הפרסומים בנושא הם שקריים. בחסידות הוסיפו כי "בניגוד לכל כללי האתיקה והעיתונות הכתבים שפרסמו את הדברים לא פנו לאף גורם בחסידות לקבלת תגובה".

מוקדם יותר דיווח הכתב יואלי ברים כי האדמו"ר מבעלזא והאדמו"ר מקרלין השתתפו בניסוח הכללים הדתיים שנכנסו לפקודות מטכ"ל כדי לשלב חרדים בצה"ל. לטענתו, הם נטלו חלק בשיח מול צה"ל, שלחו נציגים מטעמם בפגישות ואישרו את סעיפי הפקודות.

במקביל, ב-i24NEWS פורסם הערב הרכב חברי הוועדה שתפקח על המסלולים החרדים בצה״ל. על פי הדיווח, בוועדה יהיו חברים נציגי מישיבות אשכנזיות וספרדיות וגם נציגים של האדמו״רים מבעלזא וקרלין.

לפי הדיווח, חברי הוועדה הם: הרב דוד לייבל, הרב שמעון ביניק, הרב אברהם ברודיאנסקי, הרב מאיר ענתבי, הרב אשר זלפריינד והרב כרמי גרוס. לחברי הוועדה תהיה סמכות לבצע ביקורות בבסיסי צה״ל בהם משרתים חרדים.

כזכור, הרמטכ"ל חתם היום על פקודות המטכ"ל לשירות החרדי, אשר יעגנו את השירות החרדי ביחידות צה"ל השונות. עד כה מדיניות השירות של בני הציבור החרדי בצה"ל הייתה מדיניות פנימית של אכ"א. כעת המדיניות מועלית לדרג של פקודת מטכ"ל, הנושאת בתוכה תוקף מחייב ומחייבת תהליכי בקרה, מימוש ועדכון עד רמת המטה הכללי.

הפקודה מפרטת זכויות נוספות להן זכאים החיילים החרדים, כגון זמני תפילות, כשרות מהודרת, הצהרת אמונים לצבא כחליף לשבועה ועוד.

במסגרת הפקודות יוקמו שלושה מסלולי שירות מותאמים לחרדים: במסגרתו משובצים החיילים בצוות מגדרי; מסלול "חרב" - במסגרתו כלל המסגרת מגדרית (לדוגמה גדוד), המפקדים הלוחמים במסלול זה יהיו ככלל חיילים המקיימים אורח חיים חרדי או דתי (למעט מקרים חריגים באישור מיוחד); מסלול "דוד" במסגרתו כלל המשרתים ביחידה מקיימים אורח חיים דתי, יחידות במסלול זה יאושרו פרטנית על ידי ראש אכ"א.

כדי להתקבל למסלולים החרדים, כל מלש"ב יעבור מבחן בו עליו יהיה להוכיח כי הוא שומר על אורח חיים חרדי. אפשר יהיה להדיח כאלו שלא מקיימים אורח חיים חרדי.

נוסף על מסלולי השירות המותאמים, חיילים חרדים יוכלו לקבל אישור לצאת מהבסיס ואליו בלי מדים, בתנאי שמספקים נימוק מוצדק לכך. השבעת החיילים החרדים תהיה באמצעות הצהרה ולא באמצעות שבועה.