פירות, פיצוחים ובירה עיצובים מרהיבים וכבוד לזקנים | ט"ו בשבט בחצר הקודש צאנז ז'ימיגראד האדמו"ר מצאנז ז'ימיגראד ערך אמש את הטיש לרגל ט"ו בשבט | פרחי החסידים הכינו במעוד מועד עיצובים מרהיבים של פירות שקישטו את השולחן בטוב טעם | בסיום הטיש עברו זקני החסידים לקבלת פירות לברכה (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 21:58