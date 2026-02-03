כיכר השבת
פירות, פיצוחים ובירה

עיצובים מרהיבים וכבוד לזקנים | ט"ו בשבט בחצר הקודש צאנז ז'ימיגראד

האדמו"ר מצאנז ז'ימיגראד ערך אמש את הטיש לרגל ט"ו בשבט | פרחי החסידים הכינו במעוד מועד עיצובים מרהיבים של פירות שקישטו את השולחן בטוב טעם | בסיום הטיש עברו זקני החסידים  לקבלת פירות לברכה (חסידים)

ט"ו בשבט בחצה"ק צאנז ז'ימגראד (צילום: איתי קצב)
ט"ו בשבט בחצה"ק צאנז ז'ימגראד (צילום: איתי קצב)
ט"ו בשבט בחצה"ק צאנז ז'ימגראד (צילום: איתי קצב)
ט"ו בשבט בחצה"ק צאנז ז'ימגראד (צילום: איתי קצב)
ט"ו בשבט בחצה"ק צאנז ז'ימגראד (צילום: איתי קצב)
ט"ו בשבט בחצה"ק צאנז ז'ימגראד (צילום: איתי קצב)
ט"ו בשבט בחצה"ק צאנז ז'ימגראד (צילום: איתי קצב)
ט"ו בשבט בחצה"ק צאנז ז'ימגראד (צילום: איתי קצב)
ט"ו בשבט בחצה"ק צאנז ז'ימגראד (צילום: איתי קצב)
ט"ו בשבט בחצה"ק צאנז ז'ימגראד (צילום: איתי קצב)
ט"ו בשבט בחצה"ק צאנז ז'ימגראד (צילום: איתי קצב)
ט"ו בשבט בחצה"ק צאנז ז'ימגראד (צילום: איתי קצב)
ט"ו בשבט בחצה"ק צאנז ז'ימגראד (צילום: איתי קצב)
ט"ו בשבט בחצה"ק צאנז ז'ימגראד (צילום: איתי קצב)
ט"ו בשבט בחצה"ק צאנז ז'ימגראד (צילום: איתי קצב)
ט"ו בשבט בחצה"ק צאנז ז'ימגראד (צילום: איתי קצב)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחסידים ואנ"ש

פירות, פיצוחים ובירה

|

בשנה הראשונה למלכותו

|

אֶרֶץ נַחֲלֵי מָיִם

|

המונים נהרו

|

במרכז החסידות בירושלים

||
3

פֵּירוֹתֶיךָ מְתוּקִין

|

כמנהג אדמו"רי השושלת

|

מתוך דבקות וכיסופין

|

בּוֹא בְּרוּךְ ה'

|

צפו בגלריה

|

בערוב היום

|

כמנהג אבותיו הקדושים

|

ברוב פאר והדר

|

מדונולו לכל העולם

|

צפו בגלריה

||
1

כָּל נְטִיעוֹת שֶׁנוֹטְעִין מִמְךָ

|

ירושלים בערה בקדושה

||
7

צִלְּךָ נָאֶה

|

אמנות של קדושה:

|

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר