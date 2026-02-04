פסק הלכה דרמטי, שהתפרסם השבוע בגליון 'דברי חמד' היוצא לאור מדי שבוע מתורתו של עמוד ההוראה הגאון רבי יצחק זילברשטיין , גרם לסמינר נחשב 'לגנוז' ולבטל את אחת מהאטרקציות הנחשקות, אותם רצו לעשות.

לרגל גליון ה-100 הופיע גיליון מורחב מאוצרותיו של הרב זילברשטיין, שם הובא כי מנהל של אחד הסמינרים החרדים בארץ פנה בשם צוות המחנכות אל הגר"י זילברשטיין ושאלו, היות והם מתכננים שני ימי טיול בצפון הארץ, ועלה רעיון להפתיע ולשמח את התלמידות, ולבקר ולטייל ב'אתר החרמון', מקום מרהיב ביופיו, בפרט בתקופה זו שהחרמון מושלג במלוא-הדרו.

מנהלי הסמינר שאלו, כיון שהמקום פתוח בכל ימות השבוע ומחלל שבת רח"ל אם כן אולי מוטב שלא יסעו לשם, אך מצד שני מאחר והמקום עצמו הוא מקום ציבורי, והנהלת האתר כביכול 'השתלטה' עליו, א"כ שמא אין להם זכות לאסור עלינו את עצם הכניסה לאתר החרמון, ללא שימוש באטרקציות שמציע האתר למטיילים.

עמוד ההוראה האריך בתשובתו, כאשר בראשית דבריו כתב שמאחר ובלי האתר המסודר לא היה גישה נוחה ואפשרות להגיע לשם, שהרי הם אלו שסללו את הכבישים, ועבדו רבות ליישר את הקרקע כדי שיהיה ניתן להגיע לאתר וליהנות משם, לפיכך גם לבקר באתר החרמון בלי להשתמש ברכבל ובמזחלות שלג, אסור, מאחר והם מחללים שבת.

עוד הוסיף הרב זילברשטיין, שכל זה הוא מלבד חובת המחאה שיש לנו על החילול שבת, ואין לך חילול השם גדול מזה, כשרואים שומרי תורה ומצוות מגיעים לאתר כזה.

ובפרט שאם היה ברור להם שהחרדים לא יגיעו כל עוד הם פתוחים בשבת, הרי שמחמת ההפסדים הכספיים יתכן והיו סוגרים בשבת, ונמצא שכל הנוסע לשם, מסייע שלא יסגרו את האתר בשבת.

את דבריו מסיים הרב זילברשטיין בזעקה: "כואב הלב שמחנכות שואלות שאלות כאלו, הרי ברור שאם היה שלט בכניסה לאתר 'הכניסה ליהודים וכלבים אסורה' [כמו שהיה בגרמניה הנאצית], לא היו חושבים כלל לבוא למקום כזה שמבזה את היהדות. וכאן שיש שלט ענק הפוגע באבינו שבשמים, שהאתר פתוח בשב"ק, כיצד ניתן להעיז בכלל לבוא ולשאול האם מותר ללכת לשם?!".

דבריו של הרב זילברשטיין היוצאים מן הלב נכנסו אל הלב, ואכן הסמינר ששומע לקול דברי חכמים ביטל את תוכניתו, והתלמידות יטיילו במקומות אחרים בארצנו.

דברי הרב הללו, מצטרפים למלחמת הקודש והקו התקיף נגד חילולי השבת בפרהסיא אותו מוביל עשרות שנים בכלל, ובמלחמה האחרונה בפרט, כאשר בכל עת מעורר על החיזוק הנצרך בשמירת השבת.