כיכר השבת
חבלי משיח

הרבי מקרעטשניף קריית גת: "ארץ ישראל היא המקום הבטוח ביותר ליהודים"

ביום חמשה עשר בשבט ערך האדמו"ר מקרעטשניף קרית גת את שולחנו לרגל 'ראש השנה לאילנות' בהיכל בית מדרשו בשכונת 'רמות דוד' | במהלך הטיש נשא הרבי דברים, במרכז דבריו התייחס האדמו"ר לסגולת ארץ ישראל, באומרו כי זהו המקום הבטוח ביותר ליהודי, ובפרט בתקופה זו של חבלי משיח | לאחר מכן בירך האדמו"ר "שהחיינו" על הפירות בעמידה כמנהג אבותיו לבית קרעטשניף, ויצא בריקוד של שמחה | בסיום הטיש עברו החסידים בסך וקיבלו מידי האדמו"ר מפירות שבעת המינים שנשתבחה בהם הארץ (חסידים)

ט"ו בשבט בחצה"ק קרעטשניף קריית גת (צילום: יוסי לוי - מהנעשה והנשמע )
ט"ו בשבט בחצה"ק קרעטשניף קריית גת (צילום: יוסי לוי - מהנעשה והנשמע )
ט"ו בשבט בחצה"ק קרעטשניף קריית גת (צילום: יוסי לוי - מהנעשה והנשמע )
ט"ו בשבט בחצה"ק קרעטשניף קריית גת (צילום: יוסי לוי - מהנעשה והנשמע )
ט"ו בשבט בחצה"ק קרעטשניף קריית גת (צילום: יוסי לוי - מהנעשה והנשמע )
ט"ו בשבט בחצה"ק קרעטשניף קריית גת (צילום: יוסי לוי - מהנעשה והנשמע )
ט"ו בשבט בחצה"ק קרעטשניף קריית גת (צילום: יוסי לוי - מהנעשה והנשמע )
ט"ו בשבט בחצה"ק קרעטשניף קריית גת (צילום: יוסי לוי - מהנעשה והנשמע )
ט"ו בשבט בחצה"ק קרעטשניף קריית גת (צילום: יוסי לוי - מהנעשה והנשמע )
ט"ו בשבט בחצה"ק קרעטשניף קריית גת (צילום: יוסי לוי - מהנעשה והנשמע )
ט"ו בשבט בחצה"ק קרעטשניף קריית גת (צילום: יוסי לוי - מהנעשה והנשמע )
ט"ו בשבט בחצה"ק קרעטשניף קריית גת (צילום: יוסי לוי - מהנעשה והנשמע )
ט"ו בשבט בחצה"ק קרעטשניף קריית גת (צילום: יוסי לוי - מהנעשה והנשמע )
ט"ו בשבט בחצה"ק קרעטשניף קריית גת (צילום: יוסי לוי - מהנעשה והנשמע )
ט"ו בשבט בחצה"ק קרעטשניף קריית גת (צילום: יוסי לוי - מהנעשה והנשמע )
ט"ו בשבט בחצה"ק קרעטשניף קריית גת (צילום: יוסי לוי - מהנעשה והנשמע )
ט"ו בשבט בחצה"ק קרעטשניף קריית גת (צילום: יוסי לוי - מהנעשה והנשמע )
ט"ו בשבט בחצה"ק קרעטשניף קריית גת (צילום: יוסי לוי - מהנעשה והנשמע )
ט"ו בשבט בחצה"ק קרעטשניף קריית גת (צילום: יוסי לוי - מהנעשה והנשמע )
ט"ו בשבט בחצה"ק קרעטשניף קריית גת (צילום: יוסי לוי - מהנעשה והנשמע )
ט"ו בשבט בחצה"ק קרעטשניף קריית גת (צילום: יוסי לוי - מהנעשה והנשמע )
ט"ו בשבט בחצה"ק קרעטשניף קריית גת (צילום: יוסי לוי - מהנעשה והנשמע )
ט"ו בשבט בחצה"ק קרעטשניף קריית גת (צילום: יוסי לוי - מהנעשה והנשמע )
ט"ו בשבט בחצה"ק קרעטשניף קריית גת (צילום: יוסי לוי - מהנעשה והנשמע )
ט"ו בשבט בחצה"ק קרעטשניף קריית גת (צילום: יוסי לוי - מהנעשה והנשמע )
ט"ו בשבט בחצה"ק קרעטשניף קריית גת (צילום: יוסי לוי - מהנעשה והנשמע )
ט"ו בשבט בחצה"ק קרעטשניף קריית גת (צילום: יוסי לוי - מהנעשה והנשמע )
ט"ו בשבט בחצה"ק קרעטשניף קריית גת (צילום: יוסי לוי - מהנעשה והנשמע )
ט"ו בשבט בחצה"ק קרעטשניף קריית גת (צילום: יוסי לוי - מהנעשה והנשמע )
ט"ו בשבט בחצה"ק קרעטשניף קריית גת (צילום: יוסי לוי - מהנעשה והנשמע )
ט"ו בשבט בחצה"ק קרעטשניף קריית גת (צילום: יוסי לוי - מהנעשה והנשמע )
ט"ו בשבט בחצה"ק קרעטשניף קריית גת (צילום: יוסי לוי - מהנעשה והנשמע )
ט"ו בשבט בחצה"ק קרעטשניף קריית גת (צילום: יוסי לוי - מהנעשה והנשמע )
ט"ו בשבט בחצה"ק קרעטשניף קריית גת (צילום: יוסי לוי - מהנעשה והנשמע )

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (76%)

לא (24%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחסידים ואנ"ש

מוויליאמסבורג ועד קרית יואל

|

חבלי משיח

|

פשטות של קדושה

|

כבוד המלכות

|

הרחבת גבולי הקדושה

|

צִלְּךָ נָאֶה

|

זוֹכֵר חַסְדֵי אָבוֹת

|

בּוֹרֵא פְּרִי הָעֵץ

|

תיעוד מעורר געגועים

||
4

דמות הוד מאמריקה

||
1

לחן חדש בין החומות

||
1

סגולה להרחבת הדעת

|

הספסלים חרקו

||
1

לקראת הקמת המרכז העולמי

|

פירות, פיצוחים ובירה

|

בשנה הראשונה למלכותו

||
3

אֶרֶץ נַחֲלֵי מָיִם

|

המונים נהרו

|

במרכז החסידות בירושלים

||
3

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר