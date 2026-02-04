חבלי משיח הרבי מקרעטשניף קריית גת: "ארץ ישראל היא המקום הבטוח ביותר ליהודים" ביום חמשה עשר בשבט ערך האדמו"ר מקרעטשניף קרית גת את שולחנו לרגל 'ראש השנה לאילנות' בהיכל בית מדרשו בשכונת 'רמות דוד' | במהלך הטיש נשא הרבי דברים, במרכז דבריו התייחס האדמו"ר לסגולת ארץ ישראל, באומרו כי זהו המקום הבטוח ביותר ליהודי, ובפרט בתקופה זו של חבלי משיח | לאחר מכן בירך האדמו"ר "שהחיינו" על הפירות בעמידה כמנהג אבותיו לבית קרעטשניף, ויצא בריקוד של שמחה | בסיום הטיש עברו החסידים בסך וקיבלו מידי האדמו"ר מפירות שבעת המינים שנשתבחה בהם הארץ (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 16:51