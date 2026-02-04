כיכר השבת
התעלות בלב הרמה | שולחן הטהור לרגל ט"ו בשבט בביאלה בית שמש

האדמו"ר מביאלה בית שמש ערך את שולחנו לרגל ט"ו בשבא בהיכל בית המדרש ברמה ב'| במהלך הטיש נשא האדמו"ר דברי תורה במעלת קדושת הפירות וחילק פירות לברכה לקהל החסידים ותושבי השכונה שעברו בסך (חסידים)

ט"ו בשבט בחצה"ק ביאלה בית שמש (צילום: מתתיהו גולדברג)
ט"ו בשבט בחצה"ק ביאלה בית שמש (צילום: מתתיהו גולדברג)
ט"ו בשבט בחצה"ק ביאלה בית שמש (צילום: מתתיהו גולדברג)
ט"ו בשבט בחצה"ק ביאלה בית שמש (צילום: מתתיהו גולדברג)
ט"ו בשבט בחצה"ק ביאלה בית שמש (צילום: מתתיהו גולדברג)
ט"ו בשבט בחצה"ק ביאלה בית שמש (צילום: מתתיהו גולדברג)
ט"ו בשבט בחצה"ק ביאלה בית שמש (צילום: מתתיהו גולדברג)
ט"ו בשבט בחצה"ק ביאלה בית שמש (צילום: מתתיהו גולדברג)
ט"ו בשבט בחצה"ק ביאלה בית שמש (צילום: מתתיהו גולדברג)
ט"ו בשבט בחצה"ק ביאלה בית שמש (צילום: מתתיהו גולדברג)
ט"ו בשבט בחצה"ק ביאלה בית שמש (צילום: מתתיהו גולדברג)
ט"ו בשבט בחצה"ק ביאלה בית שמש (צילום: מתתיהו גולדברג)
ט"ו בשבט בחצה"ק ביאלה בית שמש (צילום: מתתיהו גולדברג)
ט"ו בשבט בחצה"ק ביאלה בית שמש (צילום: מתתיהו גולדברג)

כיכר השבת
