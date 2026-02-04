התעלות בלב הרמה | שולחן הטהור לרגל ט"ו בשבט בביאלה בית שמש

חסידי קרעטשניף סיגעט ווילאמסבורג ציינו השנה את ראש השנה לאילנות הראשון תחת הנהגת האדמו"ר, שערך שני שולחנות עבור קהל חסידיו ומעריציו בארצות הברית | בליל החג ערך בבית מדרשו בשכונת וויליאמסבורג, ובערוב היום, עם שקיעת החמה של יום ט"ו בשבט, ערך את הטיש בקריית יואל שבמונרו, שם ערך את שולחנו בבית החסיד הרב חיים אליה פלברבוים, בהשתתפות חסידיו ומעריציו (חסידים)
ביום חמשה עשר בשבט ערך האדמו"ר מקרעטשניף קרית גת את שולחנו לרגל 'ראש השנה לאילנות' בהיכל בית מדרשו בשכונת 'רמות דוד' | במהלך הטיש נשא הרבי דברים, במרכז דבריו התייחס האדמו"ר לסגולת ארץ ישראל, באומרו כי זהו המקום הבטוח ביותר ליהודי, ובפרט בתקופה זו של חבלי משיח | לאחר מכן בירך האדמו"ר "שהחיינו" על הפירות בעמידה כמנהג אבותיו לבית קרעטשניף, ויצא בריקוד של שמחה | בסיום הטיש עברו החסידים בסך וקיבלו מידי האדמו"ר מפירות שבעת המינים שנשתבחה בהם הארץ (חסידים)
בתוך ימי השבעה על האדמו"ר הרה"ק המהרי"ד מלעלוב זי"ע, הנה הצצה מרהיבה לסדר הליכות חייו. מראות הוד קדומים מהצדיק שעבד את קונו בסילודין רחוק מעיני הבריות, כשרוב ימיו ברח מכס ההנהגה. רק בשנים האחרונות, כשאוהדי החצר הפצירו בו, ניאות להנהיג את עדתו, וגם אז עשה זאת בפשטות, בנועם ובחן המיוחדים לו. לא פעם נצפה האדמו"ר כשהוא הולך בגפו ברחובות ירושלים, נכנס לחנות וקונה מצרכים כאחד האדם, ללא גינוני מלכות | צפו בגלריה מרהיבה מחייו של ענק הרוח שנסתלק לבית עולמו (חסידים)
בעיצומו של ביקור רב רושם בעיר אנטווערפן, הגיע האדמו"ר מסאדיגורה לביקור מרומם אצל גאב"ד אנטוורפן, הגה"צ רבי אהרן שיף | הגאב"ד קידם את פני הקודש ברוב כבוד וידידות איתנה, תוך כשהוא מציין את הערצתו הגדולה לאדמו"ר עוד משנות מגוריו בעיר, טרם עלותו על כס הנהגת אבותיו הקדושים (חסידים)
במעמד היסטורי בעת עריכת
השולחן הטהור לרגל ט"ו בשבט יצק האדמו"ר ממיאלען את אבן הפינה הרוחנית בפתיחת שערי ישיבת 'נועם ישראל' בשכונת 'מתחם הסופרים'| התרגשות עצומה בקרב
חסידי מיאלען ותושבי השכונה בקביעת יתד התורה והחינוך בלב השכונה (חסידים - עולם הישיבות)
בשולחן הטהור שערך האדמו"ר מבוסטון ביתר לרגל ט"ו בשבט, הסתופפו המוני חסידים לרגל ראש השנה לאילנות | במהלך הטיש נשא האדמו"ר דברי תורה בעניין "כי האדם עץ השדה", וחילק פירות לברכה לקהל המשתתפים | עין מיוחדת שזפו החסידים בעיצובי הפירות המפוארים, שכללו בקבוקי שייקים ממיצי פירות ארץ הקודש (חסידים)
עם חזרתו מימי הנופש בפאלם ספרינגס, פקד האדמו"ר מסאטמר באשמורת הבוקר של יום שישי מימי השובבי"ם את אוהל אדמו"רי בית סאטמר בקריית יואל | האדמו"ר העתיר בתפילה לישועת הכלל והפרט לקראת שמחת נישואי נינו שנחגגה השבוע ברוב פאר והדר בקרב אלפי החסידים בוויליאמסבורג (חסידים)
לצד אלפי חסידי צאנז קלויזנבורג שהשתתפו בטיש ט"ו בשבט של האדמו"ר במרכז החסידות בבורו פארק, השתתף גם גיסו של האדמו"ר, האדמו"ר מצאנז זוועהיל. במהלך השולחן פלפל הרבי בדרוש ואגדה "גג על גג", ולאחר מכן טעם מהפירות וממרקחת האתרוגים מחג הסוכות כמנהג הקודש | בסיום עברו אלפי החסידים לקבלת פירות לברכה (חסידים)
דמות מדור העבר התהלך בצידי הדרכים בעיה"ק ירושלים, רבות מדובר בשבוע האחרון על דמותו הפלאית של הרה"ק האדמו"ר המהרי"ד מלעלוב זי"ע, שהלך לעולמו בפתאומיות והותיר חלל עצום | הרבי, שהיה ידוע במידת "הצנע לכת" קיצונית ובאוצר ידיעות נרחב שהוסתר בפשטות הליכותיו, תועד לפני כשנתיים במפגש מרתק עם ראש הישיבה הגר"ש אלתר שם נצפה מציע לו את מטהו המוכסף כשהוא מתבטא: "רבי'ס יש הרבה, ערליכע יידן פחות" |צפו בתיעוד (חסידים)
מעמד רב רושם וחדור רגשות נערך השבוע ברמה ב' בבית שמש: דמות ההוד מבורו פארק, הרב יחיאל מיכל ראפפורט, הכניס ספר תורה מהודר לזכרה של רעייתו הרבנית ע"ה | המעמד נחוג בהשתתפות אדמו"רים, רבנים וקהל המונים שליווה את התורה בריקודים ובשירים | הרב ראפפורט, שבמשך עשרות שנים זוכה להכין את ה"גארטלעך" לצדיקי הדור, זכה כעת לחגור אבנט על ספר תורה משלו (חסידים)
אווירה של קדושה עתיקה במאה שערים הנוסטלגית היה עת כאשר האדמו"ר המשפיע מבקשי אמונה ערך את שולחנו לרגל חמישה עשר בשבט | רגע השיא של הטיש נרשם כאשר האדמו"ר חשף לפני הקהל לחן חדש ומרטיט שהלחין במיוחד לרגל היום על הפסוק בתהילים: "יִשְׂבְּעוּ עֲצֵי הַשֵּׁם אַרְזֵי לְבָנוֹן אֲשֶׁר נָטָע" | הניגון, המתאפיין בדבקות וברגש רב, סחף את כלל המשתתפים לפסגות רמות של דבקות בבורא יתברך שמו | בין האורחים נצפה הרה"צ רבי ישראל קאהן מתולדות אברהם יצחק (חסידים)
שמחה רבת הוד נערכה אמש בהיכל בית המדרש של חסידות זוועהיל בביתר עילית. חסידים ואוהדים מכל רחבי העיר נהרו בהמוניהם להשתתף בשמחת השבע ברכות המרכזית לרגל נישואי בן האדמו"ר מזוועהיל, עם בת האדמו"ר מטעשבישאן, השמחה שולבה יחד עם הטיש לרגל חמישה עשר בשבט | רגע השיא שנחרט בלב המשתתפים היה בעת חלוקת הפירות כאשר האדמו"ר הצליף תפוחים אל עבר קהל החסידים כסגולה לשפע רב ולישועה (חסידים)
מחזה בלתי שגרתי בטיש ט"ו בשבט בחצר הקודש מבקשי השם: בעוד המשפיעים בדורנו רגילים לעלות על השולחנות, בחר האדמו"ר בדרך מקורית ליישם את "אז ירננו כל עצי היער" | ההסבר ההלכתי חסידי שמאחורי הזינוק והסערה שפרצה בקהל - כאן ב'כיכר' (חסידים)
מעמד היסטורי ורב רגש נערך אמש בלב בורו פארק, כאשר חסידי ליסקא התכנסו לעריכת שולחן הטהור לרגל חמישה עשר בשבט – שהפך למעמד פרידה מרטיט מהיכל בית המדרש המיתולוגי המצפה להריסה ובנייה מחדש | זקני החסידים לא עצר בדמעותיהם בעת שהאדמו"ר נפרד מהכתלים הספוגים בתפילות | צפו בתיעוד המרגש (חסידים)
בחצר הקודש קרעטשניף סיגעט ערך אמש האדמו"ר את הטיש לרגל חמישה עשר בשבט, בשנה הראשונה למלכותו | ההתרגשות בקרב החסידים הייתה בשיאה, כאשר מאחורי כסאו של האדמו"ר נראו הגבאים החדשים המלווים את ההנהגה החדשה של החצר (חסידים)
בערוב היום של חמישה עשר בשבט ערך האדמו"ר מקרעטשניף י-ם את שולחנו הטהור לרגל היום הגדול |במהלך הטיש הוגשו לפני הקודש מטובי פירות ארץ ישראל ובהם שבעת המינים שנשתבחה בהם הארץ. רגעים של התעלות נרשמו כאשר האדמו"ר ניגש לברך על הפירות בכוונה גדולה ובעמידה, כמנהג הקודש של אדמו"רי השושלת | לאחר מכן עברו החסידים בסך לפני האדמו"ר כדי לקבל פירות לברכה (חסידים)
האדמו"ר מספינקא בית שמש שילב בטיש חמישה עשר בשבט את סעודת ההילולא לזכרו של האדמו"ר הקדוש רבי יצחק אבוחצירא זצוק"ל | במהלך הטיש, חילק הרבי פירות שנשתבחה בהם הארץ | רגעים של התעוררות נרשמו כאשר האדמו"ר הזכיר את בעל ההילולא מרנא רבי יצחק אבוחצירא זלה"ה (חסידים)
רבבות חסידי בעלזא נטלו חלק אמש בעריכת השולחן הטהור של האדמו"ר מבעלזא • ההיכל הגדול היה גדוש עד אפס מקום • על שולחן מלכים הוגשו פירות משבעת המינים כמנהג חצר הקודש עתיק היומין • במהלך הטיש נשא האדמו"ר אמרות קודש בענייני היום, ועמד על רום מעלת הזמן המסוגל לצמיחה והתחדשות בעבודת השם (חסידים)
