יחידת אבטחה מיוחדת של משרד התחבורה החלה לפעול בתחבורה הציבורית, במספר ערים בארץ, כך דיווחה היום (רביעי) שרת התחבורה מירי רגב.

המטרה לתת מענה בזמן אמת לתופעת האלימות בתחבורה הציבורית ולהבטיח את ביטחונם של הנהגים והנוסעים.

היחידה החדשה תפעל ככוח תגובה מהיר ומבצעי בשטח, תוך גישה של אפס סובלנות לאלימות. היחידה, שהחלה לפעול היום, תכלול צוותים רכובים על גבי אופנועים, מוקד שליטה ובקרה הפועל 24 שעות ביממה, וזאת בתיאום מלא עם משטרת ישראל.

מטרת היחידה היא להבטיח הגעה פיזית מהירה לזירות אירוע, חיזוק ההרתעה, טיפול מידי באירועי אלימות והגברת תחושת הביטחון של הנהגים והנוסעים.

המהלך יוצא לדרך על רקע עלייה מדאיגה באירועי אלימות כלפי נהגי אוטובוסים, פקחים ועובדי שטח. במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים הבינו כי אין די בטיפול לאחר מעשה, ונדרש מענה מבצעי, נוכח ומהיר בשטח עצמו, וכעת הוא מיושם הלכה למעשה.

יחידת האבטחה פועלת כיחידה ייעודית ומבצעית, עם זמן תגובה קצר והגעה פיזית לנקודת האירוע בתוך דקות ספורות. פעילות היחידה משלבת נוכחות גלויה, הרתעה, טיפול מידי וחיזוק ממשי של תחושת הביטחון, הן לנהגים והן לנוסעים.

לצד הכוח המבצעי, המשרד מפעיל גם כלים משלימים, ובהם אמצעים טכנולוגיים מתקדמים, אפליקציה לביטחון אישי לנהגים, וניתוח שיטתי של נתונים לצורך הפקת לקחים ושיפור מתמיד של המענה בשטח. היחידה מופעלת באמצעות חברת "רשף ביטחון" שזכתה במכרז של משרד התחבורה. על הקמת היחידה הופקד ניצב (בדימוס) דורון תורג'מן.

בשלב הראשון, תפעל היחידה בשבע ערים שנבחרו על בסיס ניתוח אירועים ונתוני שטח: ירושלים, חיפה, באר שבע, בית שמש, מודיעין עילית, ביתר עילית ורהט.

במשרד התחבורה מדגישים כי לאחר הפקת לקחים מהשלב הראשון, תיבחן הרחבת פעילות היחידה לערים נוספות, כחלק ממהלך מתמשך לשינוי נורמות, להגברת ההרתעה ולהגנה על התחבורה הציבורית.

שרת התחבורה והבטיחות בדרכים, מירי רגב מסרה: "אלימות בתחבורה הציבורית היא חציית קו אדום. נהגים ועובדי שטח לא יכולים ולא אמורים לסבול מאיומים, אלימות וונדליזם בזמן שהם מספקים שירות חיוני למיליוני אזרחים. אנו עוברים ממילים למעשים. יחידת האבטחה המבצעית החלה לפעול בשטח, וזהו ביטוי מעשי וברור למדיניות שאני מובילה: אפס סובלנות לאלימות."

מנכ"ל משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, משה בן זקן: "הפעלת היחידה מסמנת שינוי אמיתי בהתמודדות עם אלימות בתחבורה הציבורית. מדובר בכוח תגובה מבצעי, עם זמן הגעה מהיר, מוקד שליטה ובקרה ותיאום מלא עם גורמי האכיפה. זהו מהלך שמחזק את הביטחון של הנהגים והנוסעים ומבטיח שירות תחבורה ציבורית רציף ובטוח."