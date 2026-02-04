כיכר השבת
מה מסתתר בפקודות המטכ"ל החדשות לחרדים? | הישיבה שמחוללת מהפכה

"הטסטר עשה לי עוול מטורף ואין למי להתלונן" תלונה על משרד התחבורה • הנתון המבהיל: רוב נפטרי החצבת - ברדיוס של קילומטר אחד • אחיו של ראש השב"כ במוקד פרשת ההברחות לעזה • וגם: רבני "המתיבתא" על המהפכה בעולם הישיבות ושאלת הגיוס • צפו בתוכנית המלאה (דבר ראשון)

עוד יום סוער עובר על ישראל, ובתוכנית "דבר ראשון" משה מנס ו צוללים לעומקם של האירועים שמעסיקים את המגזר החרדי והמדינה כולה. מהטרגדיות הרפואיות בסמטאות ירושלים ועד למסדרונות הביטחוניים הרגישים ביותר.

חרדי עובד בקרית ספר מרגיש סוג ב?

התוכנית מתחילה בוויכוח סוער בין המגישים, משה מספר שהוא גאה להיות תושב העיר החרדית למרות ההשפלה שהוא עבר בעוד יוסי מצדיק את האמירה החילונית נגד ריבוי חרדים.

הנתון שמזעזע את משרד הבריאות: רדיוס המוות

תינוק בן שנה נפטר ממחלת החצבת, הנפטר ה-14 במספר. ניתוח הנתונים של משרד הבריאות חושף תמונה מדאיגה: 10 מתוך 14 הנפטרים הגיעו מתא שטח אחד בירושלים – מאה שערים, בית ישראל, סנהדריה ושמואל הנביא. כיצד קרה שרדיוס של פחות מקילומטר הפך למוקד ההתפרצות הקטלני ביותר, ומה האחריות של הקהילה בבלימת המגפה?

דרמה ביטחונית: כתב אישום נגד אחיו של ראש השב"כ

פרשת ההברחות לעזה, שמסעירה את מערכת הביטחון, מגיעה לרגע האמת. עם פקיעת צו איסור הפרסום, נחשפים פרטים חדשים על רשת ההברחות שפעלה בזמן מלחמה. במוקד: בצלאל זיני, אחיו של ראש השב"כ, שחשוד בסיוע לאויב. מקורביו טוענים לאידיאולוגיה, אך בפרקליטות נחושים להגיש כתב אישום חסר תקדים.

סערת הגיוס: תל השומר בוערת

בזמן שבבג"ץ דנים בעתירות נגד השר בן גביר, הרחובות בתל השומר נחסמים. עשרות מפגינים התעמתו הבוקר עם המשטרה במחאה על גיוס בני ישיבות. הרב רמי ראב"ד, לשעבר ממובילי שילוב החרדים בצה"ל, בראיון מקיף מתייחס לכל ומפרק הבעיות המבצעיות וההלכתיות בהנחיות המטכ"ל החדשות.

המהפכה של "המתיבתא": תורה ודעת תחת קורת גג אחת

בלב התוכנית, אירחנו את הרב אליהו כליפא, מרבני ישיבת "המתיבתא – תורה ודעת" בראשות הגר"ד לייבל שליט"א, לראיון מרתק על הבשורה החדשה בעולם התורה:

  • הפרופיל: מי הבחור שמתאים לישיבה שמשלבת לימודים אקדמיים ברמה הגבוהה ביותר?
  • הערך המוסף: מה מקבל בחור ב"המתיבתא" מעבר לישיבה רגילה, ואיך נשמרת הזהות הישיבתית לצד רכישת מקצוע?
  • היום שאחרי: לאן ממשיכים הבוגרים עם סיום התואר, ואיך נראה השילוב בין עולם המעשה לעולם הרוח? לדבריו "אנחנו לא רק ישיבה, אנחנו דרך חיים שבונה את הדור הבא של לומדי התורה שעובדים לפרנסתם בכבוד", אומר הרב כליפא

יוסי עבדו בתחקיר על שערוריית השחיתות במבחני הנהיגה (טסטים), באולפן מנחם עם תיעוד מקומם בו הטקסט מתעסק בטלפון ומכשיל את התלמיד, וכן על מערכת התלונות והערעורים במשרד התחבורה.

תגובת משרד התחבורה:

משרד התחבורה ויחידת הפיקוח על מבחני הנהיגה מתייחסים בכובד ראש לכל פניה או תלונה המתקבלת. כל תלונה נבדקת ומטופלת מול הזכיינים המפעילים את מערך המבחנים, מילגם וטלדור, האחראים על העסקת הבוחנים.

באשר לבוחן שנתפס משתמש בטלפון נייד במהלך מבחן נהיגה, יצוין כי הוא הוזמן לבירור מידי אצל הזכיין המעסיק אותו. יודגש, כי מבחני הנהיגה מצולמים על ידי מצלמות פנים וחוץ שהותקנו באישור של משרד התחבורה. צילומים אלו שמורים במאגר המידע של רשות הרישוי ונמחקים ממנה לאחר 30 יום.

באשר לטענות על אפליה, יצוין, כי משרד התחבורה ויחידת הפיקוח נותנים שירות לכל אזרח ללא הבדל דת, מין, גזע או מוצא. ההחלטות בעררים ובבדיקות שמבצעת יחידת הפיקוח מתבססות על ביצועי הנהיגה של הנבחן ועל עמידתו בתקנים המקצועיים הנדרשים. כל טענה שאינה עומדת בקריטריונים אלה נדחית על הסף. אחוז קבלת העררים ביחידת הפיקוח נע בין 4% ל-5%, נתון המעיד על מענה רלוונטי, מקצועי ואובייקטיבי לפניות האזרחים, ציבור הנבחנים ומורי הנהיגה.

הרפורמה שיזם משרד התחבורה בשנת 2018 פתרה בעיות מהותיות במערך המבחנים, כולל המחסור החריג במועדי מבחנים, שגרם לנבחנים להמתין חודשים רבים. המשרד ממשיך לפעול לשיפור האיזון והיעילות במערכת, ובחודשים הקרובים יפרסם מכרז חדש למבחנים, שנועד לפתור את התקלות הקיימות במערך ולהבטיח זמינות גבוהה יותר לנבחנים.

משרד התחבורה פועל כל העת לשמירה על סטנדרטים גבוהים, שקיפות ואכיפה קפדנית במערך מבחני הנהיגה, ונוקט צעדים נגד כל ניסיון לפגוע באמון הציבור או באיכות השירות.

0 תגובות

1
חשוב לציין שהרב לייבל הוא הרב שלי ושל עוד רבים מחברי לכוילל. תודה רבה!
אברך ממיר, בית שלום
חשוב לציין שגם אני תלמיד של מרן הרב לייבל, וכמוני רבים מהרשת הספרדית
אברך מרשת הכוללים הספרדים
מיותר להוסיף שגם אני נשמע לרב לייבל, הוא הגדול שלי. וכמוני רבים מהכולל
אברך מרשת עטרת שלמה

