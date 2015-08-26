"הטסטר עשה לי עוול מטורף ואין למי להתלונן" תלונה על משרד התחבורה • הנתון המבהיל: רוב נפטרי החצבת - ברדיוס של קילומטר אחד • אחיו של ראש השב"כ במוקד פרשת ההברחות לעזה • וגם: רבני "המתיבתא" על המהפכה בעולם הישיבות ושאלת הגיוס • צפו בתוכנית המלאה (דבר ראשון)
בעוד בצה"ל משבחים את אחוזי גיוס החרדים מתברר כי בקורסים לרבנים צבאיים יש פחות חרדים - כנראה בשל העדפת הרבנות הצבאית • הרב רמי ראב"ד: "בעבר היו חצי חרדים בקורס והיום יש פחות בגלל שלא מקבלים אותם את הרוצים לבוא" • דו"צ: "המועמדים נבחנים ללא קשר למגזר ממנו הם מגיעים" (אקטואליה)
לאחר שפרש משירותו כרב פרויקט שילוב חרדים בעקבות סוגית שירת נשים, מונה היום הרב רמי ראב"ד למנכ"ל ב'מכללה החרדית'. הרב ראב"ד מחליף את עו"ד אריאל דרעי שהפך למנכ"ל 'טוב'. במכתב הפרישה שלו לפני מספר חודשים כתב הרב ראב"ד: "במצב הנוכחי איני רואה את עצמי יכול להיות חלק מהנהלת התכנית" (ברנז'ה)