יוסי סרגובסקי כיכר השבת

יוסי סרגובסקי הוא עיתונאי ומגיש בכיר באתר החדשות החרדי "כיכר השבת". נשוי ואב לילדים. סרגובסקי מוכר כאחד העיתונאים המובילים בתקשורת החרדית, המתמחה בסיקור נושאי אקטואליה, פוליטיקה וחברה בציבור החרדי.

במסגרת תפקידו בכיכר השבת, סרגובסקי מגיש תוכניות אקטואליה ומראיין אישי ציבור מובילים מהמגזר החרדי והכללי. הוא ידוע בסגנון הריאיון המעמיק שלו ובהיכרותו המעמיקה עם הנושאים העומדים על סדר היום הציבורי בחברה החרדית.

סרגובסקי נחשב לאחד הקולות המשפיעים בתקשורת החרדית, והוא מביא לקהל הקוראים של כיכר השבת סיקור מקיף של אירועים חדשותיים, ראיונות בלעדיים ופרשנות מעמיקה על התפתחויות בעולם החרדי ובזירה הפוליטית הישראלית.

בעבודתו העיתונאית, סרגובסקי שם דגש על הצגת מידע מדויק ואמין, תוך שמירה על ערכי העיתונות המקצועית והאתיקה העיתונאית. הוא מקפיד על סיקור מאוזן ומקצועי של האירועים, תוך רגישות לערכי הציבור החרדי ולצרכיו הייחודיים.