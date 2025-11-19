תוכנית 'דבר ראשון' היום (רביעי), בהגשתו של יוסי סרגובסקי מביאה לכם את החדשות המרכזיות של היום שהיה, ראיונות חשובים ופינות קבועות שאתם לא רוצים לפספס.

היום בתוכנית; למה בכירים בעיירית בני ברק צריכים לצאת למיאמי לשבוע עם המשפחות כדי לבדוק מגלשות לגני המשחקים בעיר? - חבר מועצת העיר יעקב וידר באולפן.

האיש שרוצה לטייל בכל העולם ורגע לפני הסוף בחר להגיע לאולפנים של כיכר השבת - מה הקשר של טומי שאו הסיני ואבי רוזנפלד הישראלי? באולפן

איצלה כ"ץ - מגיש 'מעייריב', יעשה לכם סדר בכל הקשור למחלוקת רבת השנים בישיבת פוניבז'

בנוסף בכותרות היום; התקדמות משמעותית בחוק הגיוס - הגאון רבי דב לנדו והגאון רבי משה הילל הירש נתנו אור ירוק לחברי סייעת יהודי התורה להתקדם בדיונים בעניין הסדרת מעמדם של תלמידי הישיבות

• עימות סוער נרשם בשעות הבוקר בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת, בין השר איתמר בן גביר, וחברת הכנסת לימור סון הר-מלך לבין חברי האופוזיציה. במהלך הדיון כינתה חברת הכנסת אעידה תומא סולימן את בן גביר "תומך טרור", הר מלך לא נשארה חייבת והגיבה באותו מטבע לשוני. המעורבים הורחקו מהדיון.

• עשרות תלמידי ישיבות המזוהים עם 'הפלג הספרדי' הפגינו אתמול מול ביתר של חה"כ ינון אזולאי מש"ס, במחאה על מערבותו בחוק הגיוס. במהלך ההפגנה ניסו מספר חשודים להתקרב לביתו של הח"כ, המשטרה שהוזעקה למקום, הרחיקה את הפורעים ועצרה חשוד אחד.

• סוף למחלוקת בפוניבז' - השפוט בדימוס דוד חשין, והבורר בעניין המחלוקת בין השונאים למחבלים בישיבה היוקרית, פרסם היום את פסק דין הבוררות. ע"פ הפסק, פלג 'המחבלים' יאלצו לפנות את גבעת הישיבה, ולוותר על המותג פוניבז', הגבעה והמותג יישארו בידי 'השונאים' - כל הפרטים בכתבה של חנני ברייטקופף באתר.

• נשיא ארה"ב טראמפ, אירח אתמול את יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן, והודיע על הסכם הגנה ומכירת מטוסי F-35 לריאד. במהלך הביקור הדגיש בן סלמאן כי סעודיה מעוניינת להצטרף להסכמי אברהם במזרח התיכון, אך דורשת התחייבות להקמת מדינה פלסטינית.

• רשות הטבע והגנים מתריעה מפני צלילה באיזור תחנת הכוח בחדרה, האזהרה יוצאת לציבור, אחרי שהגיעו לאיזור כרישים, ברשות הטבע מזכירים לציבור המתרחצים לא להתגרות בבל החיים המוגן.

תחקיר הפקה וכתיבת תוכן: נריה סעדיה ויוסי סרגובסקי