ראש הממשלה, בנימין נתניהו, התייחס הבוקר (רביעי) לאסון הנורא בהפגנה נגד חוק הגיוס בירושלים, אסון בו נדרס למוות תלמיד הישיבה יוסף אייזנטל ז"ל.

בפתח דבריו אמר נתניהו: "אני חש כאב עמוק על גדיעת חייו של תלמיד הישיבה היקר, יוסף אייזנטל ז"ל, שנדרס אתמול למוות בהפגנה בירושלים".

ראש הממשלה הבטיח: "נסיבות האסון הטרגי יתוחקרו עד תום כדי להפיק מהם את כל התובנות והלקחים המתחייבים", והוסיף: "אני מוסר את מלוא תנחומיי למשפחת אייזנטל".

נתניהו קרא להרגעת הרוחות ואמר: "בו בזמן אני קורא למנוע את התלהטות הרוחות כדי שחלילה לא נדע אסונות נוספים. ערך קדושת החיים חקוק במורשתנו, ועלינו לשמור עליו מכל משמר".

'בלע המוות לנצח, ומחה השם אלוקים דמעה מעל כל פנים', סיים ראש הממשלה את דבריו.