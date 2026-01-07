זירת הדריסה בירושלים ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

דריסת הנער החרדי: המשטרה מייחסת עבירת רצח בנסיבות מחמירות לנהג האוטובוס החשוד בדריסת הנער יוסף אייזנטל ז"ל בן ה-14 במהלך העצרת נגד 'חוק הגיוס' בשכונת רוממה בירושלים, והיא צפויה לבקש מבית המשפט להאריך את מעצרו ב-15 ימים.

הלוויתו של הנער יוסף ז"ל תצא בשעה 13:00 מבית המדרש "אוהל תורה" בשכונת רמות ד' בירושלים, שם הוא למד. "כיכר השבת" יעביר את מסע הלוויה בשידור חי.

בתיעוד המלא שנמשך למעלה מ-4 דקות מהאירוע הקשה עולה כי בשעה שהאוטובוס - קו 64 של חברת "אקסטרה", הגיע בסמוך לשכונת גני גאולה, החלו המון מפגינים להקיף את האוטובוס ופתחו בקריאות נגד הנהג. האירוע התרחש במהלך עצרת מחאה המונית, בהשתתפות רבבות בני אדם ובראשות גדולי הרבנים הספרדים ומ'הפלג הירושלמי' לצד רבני 'העדה החרדית' ואדמו"רים. הנהג, ניסה לסגת מהמקום והחל בנסיעה איטית לאחור - אך ההמון המשיך לרדוף אחריו. ברקע התיעוד נשמע מישהו אומר "שמישהו יידרס בשביל כולם" - מה שקרה כעבור דקות ספורות.

כעבור מספר שניות, בעוד ההמון החל סופר לאחור - נראה הנהג כשהוא מאיץ לתוך עשרות המפגינים - ופותח בנסיעה מהירה, פונה שמאלה לכיוון שמגר תוך שהוא עוקף על מדורה שהובערה במרכז הכביש - כשבנתיים אחד המפגינים נראה נתלה על האוטובוס מקדימה ועשרות נערים רודפים אחריו.

הנהג ממשיך בנסיעה מהירה, ופונה ימינה למנחת יצחק, כשבדיוק בסיבוב הנער שנתלה על האוטובוס מקדימה נראה נופל על מעבר חציה וכעבור מספר שניות קם. הוא נפצע באורח קל ופונה לטיפול רפואי.

כעבור כמה עשרות מטרים, נהג האוטובוס נעצר - ואז התגלה הטרגדיה הנוראית, כאשר הנער יוסף אייזנטל ז"ל נלכד מתחת לאוטובוס ונגרר לאורך עשרות מטרים. לוחמי האש העמלו במשך דקות ארוכות כדי לחלץ את גופתו מתחת לגלגלי האוטובוס ומותו נקבע במקום על-ידי כוחות ההצלה.

הדיווח הראשוני על הדריסה התקבל בסביבות השעה 21:00 כשבתחילה היה נראה שש רק מספר פצועים קל במקום. כעבור מספר דקות עדכנו במד"א ובאיחוד הצלה על ארבעה פצועים בהם אחד במצב אנוש שנלכד מתחת לאוטובוס. בשעה 21:39 עודכן כי נקבע מותו של הצעיר.

חובש רפואת חירום במד"א אלי אייזנבך סיפר "קיבלנו דיווח על מספר הולכי רגל שנפגעו מאוטובוס במהלך הפגנה. כשהגענו למקום התאונה ראינו מראה קשה - הייתה המולה רבה, ופצוע צעיר שנלכד מתחת לאוטובוס. תוך פעולות החילוץ ביצענו בדיקות רפואיות, והבחנו שהוא ללא דופק, ללא נשימה וסובל מחבלה רב-מערכתית קשה מאוד", "לצערנו, נאלצנו לקבוע את מותו במקום התאונה".

בשלב הראשוני בו ההמון הקיף את האוטובוס, הנהג חייג אל המשטרה אך זו משום מה בוששה מלבוא וכך לאורך כל הסיטואציה האיומה שנמשכת למעלה מ-4 דקות, לא נראה ולו שוטר אחד באזור.

רק לאחר הדריסה הגיעו כוחות גדולים של המשטרה לזירה ועצרו את הנהג והוא הועבר לחקירה במשטרה, כשהבוקר, כאמור, המשטרה מייחסת לו עבירת רצח בנסיבות מחמירות.

כעת, המשטרה בודקת באיזה שלב הנער יוסף אייזנטל ז"ל נדרס ונבדק האם הדריסה אירעה כבר בתחילה כאשר הנהג נסע לאחור, ובהמשך הוא נגרר עם האוטובוס לכל אורך הנסיעה עד שנעצר במנחת יצחק.

בהודעתה אמש לאחר האירוע החמור, מסרה המשטרה כי "על פי בדיקה ראשונית, מדובר בצומת שהיה פתוח לתנועת כלי רכב ולא באזור שבו בוצעה חסימה יזומה על ידי המשטרה. במקום זה, נחסם האוטובוס על ידי מפרי סדר שהתפרעו, תוך חסימת הציר וסיכון ממשי של משתמשי הדרך.

"מתחקור ראשוני של הנהג עלה כי הוא הותקף על ידי מפרי סדר, ולאחר מכן אירע המקרה המצער. נהג האוטובוס נעצר על ידי השוטרים והועבר לחקירה לצורך בדיקת נסיבות האירוע".