יוסי סרגובסקי לוקח אתכם למסע חגיגי סביב העולם בתוכנית מיוחדת לחג הסוכות, על קהילות יהודיות חמות ועל שמחת החג שחוצה יבשות ותרבויות.

בראיון מרתק ל"כיכר השבת", מספר שליח חב"ד בסיביר הרב ירחמיאל גורליק על החיים היהודיים בקצה העולם, האתגרים שבבניית סוכה בקור עז, ועל הנשמות היהודיות שמתעוררות דווקא שם. "אנחנו אף פעם לא מצטערים מהסוכה", הוא אומר בחיוך. "גם כשבחוץ קפוא, יש חימום, עושים קצת לחיים והלב חם. יש פה סוכה עם דפנות אטומות היטב, ואפילו כשיש שלג, יושבים בסוכה בשמחה גדולה".

סוכה בסיביר

הרב גורליק מתגורר בעיר טיומן שבסיביר - עיר בינונית במונחים רוסיים, עם כמעט מיליון תושבים, מתוכם כשלושת אלפים יהודים. "אנחנו פה כבר חמש עשרה שנה, פשוט מחפשים ומוצאים יהודים. חלקם בכלל לא ידעו שהם יהודים עד שגילו במקרה שסבתא הייתה יהודייה. ואז אתה מניח להם תפילין, עושה איתם מצווה, והנשמה נדלקת. זה מרגש כל פעם מחדש".

יהודי בסיביר

לדבריו, החיים היהודיים בסיביר דורשים היערכות מוקדמת: "אין פה סופר כשר ליד הבית. אם אני רוצה בשר כשר אני מזמין ממוסקבה מראש, והכל מגיע בהקפאה. ארבעת המינים זה כבר אתגר גדול יותר - אני מזמין כבר מל"ג בעומר, ורק הערבות מגיעות ממש ערב החג, לפעמים בבוקר סוכות".

אבל דווקא המרחק והקור מעניקים, לדבריו, טעם מיוחד למצוות: "כשאתה מתאמץ בשביל מצווה, זה משנה את כל התחושה. יש שנים שהייתי צריך לבקש אישור מהנהלת הבניין כדי להקים סוכה, אנשים היו באים ושואלים מה זה. כל פעם זה אתגר - וכשמצליחים, השמחה עצומה".

סיביר ( צילום: shutterstock )

הרב גורליק מספר בהתרגשות על צעירים שמגלים לראשונה את יהדותם: "יש פה נערים בני 16 שזו הפעם הראשונה שהם מחזיקים ארבעת המינים. הם לא מאמינים ששילמתי על זה כל כך הרבה כסף, לא מבינים למה זה חשוב. ואז הם מברכים, ואתה רואה את האור בעיניים - זה שווה הכל".

הרב גורליק עם הקהילה המקומית

גם על המלחמה בין רוסיה לאוקראינה הוא מתייחס: "בעיר שלנו כמעט לא מרגישים את זה, אבל זה גורם להתעוררות רוחנית. כשיש חוסר ודאות, הנשמה היהודית מתעוררת. אנחנו מנסים לתרגם את זה למעשים טובים".

למרות הכול, לדבריו, מצבם של היהודים ברוסיה כיום טוב: "ברוך השם אפשר ללכת פה בביטחה עם כיפה וזקן, בלי לחשוש מאנטישמיות. אפילו מקבלים הערות חיוביות".

בסיום הראיון הוא מבקש להעביר מסר אחד: "כל יהודי שמגיע לסוכה שלנו רוקד איתנו בשמחת בית השואבה. כשיש שמחה של מצווה, לא מרגישים את הקור - אפילו בסיביר".