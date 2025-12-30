כיכר השבת
"כמו מנגלה"; המעשים החמורים של הרופא החרדי | המומחה מסביר: "טראמפ הוא ילד"

הרב אשר מלמד מהמרכז למוגנות, מדבר על הפרשיה המזעזעת במודיעין עילית ומסביר במי אנחנו צריכים לחשוד | ד"ר אמיר הלמר, מומחה לשפת גוף עם פרשנות נרחבת לתיעודים שמגיעים מפגישת נתניהו וטראמפ | האישה שביקשה שנמחק כתבה ב'כיכר השבת' מלפני 11 שנה ומה זה אומר עלינו | המכתב של עשירי ארה"ב והאם הם חוצפנים? | צפו בתוכנית המלאה (דבר ראשון)

תוכנית 'דבר ראשון' היום (שלישי), בהגשתו של משה מנס, מביאה לכם את החדשות המרכזיות של היום שהיה, ראיונות חשובים ופינות קבועות שאתם לא רוצים לפספס.

והיום בתוכנית: 31 שנות מאסר נגזרו על הרופא החרדי שהתעלל באכזריות בבנותיו אל האולפן הגיע הרב אשר מלמד מהמרכז הישראלי למוגנות שמשתף על התגלגלות הסיפור, הקושי מול אותו אדם חזק וגם איך ניתן למנוע ואיך צריך לעזור.

בהמשך לפגישת טראמפ ונתניהו, שיחה עם ד"ר אמיר הלמר מומחה לשפת גוף שמנתח את כל מה שמאחורי הקלעים שבפגישות. וגם ניתוח אישיות של נתניהו.

ובכותרות היום: הבקשה של האישה, מכתב התורמים וגם סדרת סרטונים של אמירות טראמפ.

