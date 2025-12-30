תוכנית 'דבר ראשון' היום (שלישי), בהגשתו של משה מנס, מביאה לכם את החדשות המרכזיות של היום שהיה, ראיונות חשובים ופינות קבועות שאתם לא רוצים לפספס.

והיום בתוכנית: 31 שנות מאסר נגזרו על הרופא החרדי שהתעלל באכזריות בבנותיו אל האולפן הגיע הרב אשר מלמד מהמרכז הישראלי למוגנות שמשתף על התגלגלות הסיפור, הקושי מול אותו אדם חזק וגם איך ניתן למנוע ואיך צריך לעזור.

בהמשך לפגישת טראמפ ונתניהו, שיחה עם ד"ר אמיר הלמר מומחה לשפת גוף שמנתח את כל מה שמאחורי הקלעים שבפגישות. וגם ניתוח אישיות של נתניהו.

ובכותרות היום: הבקשה של האישה, מכתב התורמים וגם סדרת סרטונים של אמירות טראמפ.