בית המשפט המחוזי מרכז בלוד גזר אתמול (שני) עונש חסר תקדים של 31 שנות מאסר על רופא מוערך לשעבר מהמגזר החרדי, כיום בן 70 ואב ל-12 ילדים, שהורשע בפגיעות רבות, חמורות ואכזריות כלפי שתי בנותיו, במשך למעלה משני עשורים, החל מהיותן בנות חמש ושמונה. כמו כן הטיל בית המשפט על הנאשם לשלם פיצוי לבנותיו בסך כולל של 438,000 שקלים.

גזר הדין קשה מאוד לקריאה, הוא מגולל תיאורים קשים של סאדיזם ואכזריות בלתי נתפסת. העבירות בהן הורשע הן מהקשות שנראו כאן והמקרים המפורטים מעידים על סדיזם אכזרי ומרושע של האב כלפי בנותיו, כאשר הוא לא הסתפק בעבירות עצמן אלא השתמש גם באלימות פיזית קשה.

הרופא, הורשע לאחר ניהול הוכחות בבית המשפט במסגרתן העידו באומץ שתי הבנות, ב-22 אישומים שונים בעבירות חמורות רבות המעידות על אכזריות קיצונית ובלתי נתפסת שלו כלפי בנותיו, לאורך השנים, כאשר הוא ניצל את סמכותו כרופא כדי לשלוט בבנותיו ואף רשם להן כדורי הרגעה.

בפתח גזר הדין, כותבים השופטים כך: "אנו גוזרים היום את דינו של נאשם בתיק ... הקשה והחמור ביותר שידע מותב זה. החומרה נובעת גם מטיב העבירות ומִשכן, אך בעיקר מבחינת האכזריות שהפגין הנאשם כלפי הנפגעות, גם בעת ביצוע המעשים וגם לאחר מכן, ומבחינת תמונת הנזק שהותירו המעשים בנפגעות.

"כפי שקבענו בהכרעת דין ארוכה ומפורטת, הנאשם, שהיה גם אביהן של הנפגעות, אך גם הרופא שלהן, פגע בצורה קשה ואכזרית, בשתי בנות מבין 12 ילדיו".

הנאשם, כך לפי בית המשפט, ניצל את מרותו וסמכותו כהורה, את גילן הרך של בנותיו, את היותן קטינות חסרות ישע ואת תמימותן, את האמון המוחלט שנתנו בו מתוקף היותו אביהן, את שליטתו המלאה בהן ואת חרדתן לגורל המשפחה כולה, הכול כדי לעשות בהן כרצונו ולשעבד אותן לצרכיו.

בעיניו, המתלוננות כל אחת בנפרד הייתה משולה לחפץ דומם, כלי שנועד לספק את דחפיו וכי השיקול היחיד שעמד לנגד עיניו והדריכו היה סיפוק יצריו המעוותים בכל מחיר. האישומים בהם הורשע הרופא בוצעו תוך סדיזם מתמשך, עם אלמנטים ברורים של התעללות פיזית ונפשית.

בשלב הטיעונים לעונש, ביקשה עו"ד יעל זליג מפרקליטות מחוז מרכז מבית המשפט להשית על הנאשם 37 שנות מאסר בפועל וכן פיצוי מקסימלי לנפגעות, שכן מדובר באחד התיקים החמורים שהובאו בפני ביהמ"ש והוא מצדיק ענישה מחמירה ומרתיעה ברף הגבוה ביותר.

בסופו של דבר, כאמור, גזרו שופטי בית המשפט המחוזי מרכז בלוד - סגנית הנשיאה ליאורה ברודי, השופטת מיכל ברק נבו והשופט מיכאל תמיר - 31 שנות מאסר ופיצוי בסך כולל של 438,000 שקלים לבנות.

בסיומו של גזר הדין, כתבו השופטים כמה "מילים מהלב" לשתי הבנות, כשהם מציינים כי "לא נוכל לסיים את מלאכת גזירת הדין" מבלי לפנות לשתי הבנות, וכך הם כותבים: "בדומה לכל מי שפגש אתכן במסע שלכן בחיפוש אחר הצדק, התרשמנו עמוקות משתיכן. אתן נשים חכמות, טובות לב, אצילות נפש, חזקות ורגישות. התרשמנו מהאומץ שלכן להעיד לפנינו, חרף הקושי העצום לעשות כן. אנו יודעים שפעלתן אך ורק מתוך רצון להגן על אחיותיכן, למרות הידיעה שתשלמנה מחיר כבד מנשוא, כפי שאתן אכן משלמות.

"אם לא די בפגיעה האיומה שפגע בכן אביכן, הן בגוף והן בנפש, הוא הצליח, לפחות עד כה, לגרום גם למשפחתכן להאמין לו ולהדיר אתכן. אנו מקווים בכל לב שעתה, לפחות חלק ממשפחתכן, ובעיקר אימכן שכשלה בשמירה עליכן בצעירותכן, יכפרו על היחס שנתנו לכן, יאמינו לכן ויבינו אתכן.

"אנו מבינים את הקושי של בני המשפחה להכיל את הידיעה שהאב האהוב והנערץ היה בעל פנים נוספות, נסתרות ואיומות. למרות זאת, ייתכן שהכרעתנו תשכנע מי מהם להאמין ולחבק אתכן חזרה לחיק המשפחה.

"ולעניין רגשות האשם שהוזכרו בתסקירי הקורבן: אל לכן לחוש אשמה כלשהי, בוודאי לא על מה שעשה לכן אביכן, אך גם לא על "התפרקות המשפחה". לכן לא הייתה כל ברירה מלבד להפסיק את מעשי הנאשם בדרך שעשיתן זאת. עשיתן זאת בלית ברירה, והבחירה לפרק את המשפחה היא בחירה של אביכן, הנאשם, שבחר - כדי להגן על עצמו - להעליל עליכן שאתן משקרות, מדמיינות ושאר הכפשות חסרות יסוד.

"אנו מקווים שהמשפחות החדשות שהקמתן לכן תהוונה מקור לחוזקה ונחמה, ואנו בטוחים שתהיינה אימהות נפלאות לילדיכן".

עו"ד יעל זליג, התובעת בתיק מפרקליטות מחוז מרכז, מסרה לאחר גזר הדין: "היום ניתן גזר דין חמור ומצמרר בפרשה מהקשות שנדונו בבתי המשפט בישראל. בית המשפט המחוזי מרכז גזר על הנאשם עונש מאסר ממושך של 31 שנים, לאחר שהורשע בפגיעות קשות ומתמשכות בשתי בנותיו, לאורך עשרות שנים, מאז שהיו ילדות צעירות ועד בגרותן.

"זהו פסק דין שמבהיר באופן חד וברור: אין חסינות לאף אדם, גם לא למי שעוטה חזות של רופא מסור, אב משפחה למופת ודמות מוערכת בקהילה. מאחורי החזות הזו הסתתר עבריין שפגע פגיעות עמוקות וקשות במי שהיו אמורות להיות מוגנות מכל.

"בית המשפט נתן אמון מלא בעדויות הנפגעות, ודחה מכל וכל את ניסיונות ההכחשה, ההאשמה וההשחרה שנעשו כלפיהן. בפסק הדין יש הכרה עמוקה במחיר הכבד שהן שילמו ועדין משלמות - נפשית, משפחתית וחברתית - עד היום. הלכה למעשה שבר ורמס הנאשם את ילדותן של בנותיו והיא לא תשוב להן עוד.

"כמי שליוותה את התיק, קשה שלא לומר מילה אישית: האומץ של המתלוננות לעמוד על דוכן העדים, לספר את האמת, גם כשהעולם הקרוב אליהן התערער – הוא אומץ יוצא דופן. גזר הדין הזה הוא אמירה ברורה של מערכת המשפט: אנחנו רואים אתכן, מאמינים לכן ומחזקים אתכן. זהו יום כואב, אך גם יום של עשיית צדק".