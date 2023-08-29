מסכת הייסורים הקשה והאכזרית, נמשכה למעלה משני עשורים. בסדיזם בלתי נתפס, התעלל הרופא החרדי, אב ל-12 ילדים, בשתי בנותיו ופגע בהן באכזריות | בית המשפט גזר עליו עונש חמור של 31 שנות מאסר וקבע כי הוא ניצל את מרותו וסמכותו כהורה, את גילן הרך של בנותיו, את היותן קטינות חסרות ישע ואת תמימותן, את האמון המוחלט שנתנו בו מתוקף היותו אביהן, את שליטתו המלאה בהן ואת חרדתן לגורל המשפחה כולה (חדשות, חרדים)
חיוך ליד הסטטוסקופ, נשמה בבדיקת הנשימה, ורוחב־לב לצד האקו־לב | הרופאים החרדים שזכו ב'פרס דניאלי' בשנים קודמות, מדברים על השליחות הרפואית, ההבדלים בין רופא חרדי לרופא מהמגזר הכללי, הצרכים הייחודיים של המגזר, ועל הרגע שבו התבשרו על הזכייה בפרס הנחשק לרפואה עם לב • רופא משפחה וילדים (מעניין)