עומדים להתראיין לעבודת החלומות שלכם? גם אם עברתם 31 פעמים על כל הנקודות שרציתם לכסות בראיון, חשוב לדעת שהגוף חושף עלינו הרבה יותר ממה שהיינו רוצים. הנה 8 טיפים על שפת גוף נכונה שתעשה רושם טוב לפני שהוצאתם מילה (אימון אישי, משפחה)