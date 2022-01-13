הרב אשר מלמד מהמרכז למוגנות, מדבר על הפרשיה המזעזעת במודיעין עילית ומסביר במי אנחנו צריכים לחשוד | ד"ר אמיר הלמר, מומחה לשפת גוף עם פרשנות נרחבת לתיעודים שמגיעים מפגישת נתניהו וטראמפ | האישה שביקשה שנמחק כתבה ב'כיכר השבת' מלפני 11 שנה ומה זה אומר עלינו | המכתב של עשירי ארה"ב והאם הם חוצפנים? | צפו בתוכנית המלאה (דבר ראשון)
משגיח בישיבה חסידית מוכרת פוטר השבוע, לאחר שביקש לסלק בחורים שקלקלו את חבריהם ● מנהל הישיבה שמע על כוונתו והבהיר לו: "אסור לסלק את הבחורים הללו, הוריהם תורמים כסף רב לישיבה" ● בעקבות חילוקי הדעות, פוטר המשגיח ממשרתו. את זמן אלול הוא יעשה בישיבה חדשה (חרדים)