"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.
כותרות היום • צפו
תיעוד קשה וכואב: סוסה בהריון הוכתה באכזריות | בנט מעלה הילוך ותוקף • צפו
דיווחים על מגעים סודיים בין ישראל לאיראן | בעקבות ירידת המטבע האיראני - יום שלישי של הפגנות במדינה | "הבגידה מחייבת מאסר עולם" נפתלי בנט מחריף את הטון | מחאה צפויה של תושבי העיר השכנות נגד תושבי בני ברק |תושב העיר ב"ב התחזה לרופא ומכר תרופות מזוייפות | בג"ץ דורש הסברים - למה העבירו מיליארד שקלים לציבור החרדי? | תחזית מזג האוויר ותיעוד קיצוני (היום בכיכר) צפו
יס
יוסי סרגובסקי
כיכר השבת |
האם הכתבה עניינה אותך?
כן (100%)
לא (0%)
0 תגובות