כותרות היום • צפו תיעוד קשה וכואב: סוסה בהריון הוכתה באכזריות | בנט מעלה הילוך ותוקף • צפו דיווחים על מגעים סודיים בין ישראל לאיראן | בעקבות ירידת המטבע האיראני - יום שלישי של הפגנות במדינה | "הבגידה מחייבת מאסר עולם" נפתלי בנט מחריף את הטון | מחאה צפויה של תושבי העיר השכנות נגד תושבי בני ברק |תושב העיר ב"ב התחזה לרופא ומכר תרופות מזוייפות | בג"ץ דורש הסברים - למה העבירו מיליארד שקלים לציבור החרדי? | תחזית מזג האוויר ותיעוד קיצוני (היום בכיכר) צפו

יס יוסי סרגובסקי כיכר השבת | 20:00