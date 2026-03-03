מתחם תאגיד השידור שהותקף בטהרן ( צילום: מתוך רשתות חברתיות )

מטוסי קרב של חיל האוויר הטילו הלילה (בין שני לשלישי) עשרות חימושים והשמידו את תרגיד השידור של משטר הטרור האיראני.

במערכת הביטחון הסבירו כי המרכז שימש בעת האחרונה את כוחות המשטר האיראני לקידום פעולות צבאיות בחסות אמצעים ונכסים אזרחיים, החורגים מפעילות התעמולה הרגילה המתקיימת מתוכו. מדובר צה"ל נמסר: "פעילות המרכז התבצעה בשליחות והכוונה ישירה של משמרות המהפכה. רשות השידור האיראנית קראה לאורך השנים להשמדת מדינת ישראל ולשימוש בנשק גרעיני. בנוסף, הובילה לדיכוי העם האיראני ולהפצת שקרים לציבור".

תיאור המתחם שהותקף ( צילום: דובר צה"ל )

דובר צה״ל בפרסית, סא"ל (מיל') כמאל פנחסי התייחס הלילה לתקיפת מבנה רשות השידור באיראן ופנה לאזרחים במדינה: "צה״ל תקף את מתחם רשות השידור של של הרפובליקה האסלאמית. הלב הפועם של מכונת השקר והדיכוי של משמרות המהפכה".

"במשך שנים", הוסיף כמאל: "רשות השידור הפכה את מתנגדי המשטר לפושעים ואת כוחות הדיכוי המשטרי לגיבורים. הגוף הזה הגיע לסוף דרכו, ואיתו קורסת האשליה שהמשטר ניסה למכור לכם וליתר העולם.

"רשות השידור מתפקד כחלק בלתי נפרד ממערכת דיכוי רחבה באיראן, שבה התקשורת הממלכתית מהווה כלי ליצירת לגיטימציה לשימוש בכוח והפחדת הציבור. במשך שנים שידרה באופן מוטה דיכוי אזרחים איראנים, הפללה ותיוג מתנגדי משטר באמצעות שידורים ערוכים, בחסות המאמץ לשמירה על יציבות המשטר".

בהמשך דבריו הדגיש: "רשות השידור מקדמת במשך שנים דיכוי אזרחים איראנים והפללת מתנגדי משטר באמצעות שידורים ערוכים, תיוג מתנגדי משטר והצגת פעולות דיכוי כפעולה הכרחית לשמירה על יציבות המשטר".