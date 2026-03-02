מפקד בסיס רמת דוד, אלוף-משנה א׳, התייחס למלחמת 'שאגת הארי' אליה יצאו ישראל וארצות הברית והכריז כי צה"ל לא יעצור.

בפתח דבריו אמר: ״חיל האוויר פתח במבצע ׳שאגת הארי׳. מטוסי הקרב יצאו לתקוף את האויב בכל העוצמה, ולהשמיד מאות מטרות בכל רחבי איראן.

"צוותי הקרקע, הטייסים, והנווטים בבסיס פועלים סביב השעון, באומץ לב, מול פני הסכנה, במקצועיות ובשיתוף פעולה, כדי להבטיח את הצלחת המשימה וכדי להגן על אזרחי ישראל.

אל"מ א' הוסיף: "אנו טסים לעומק שטח האויב ומעל עיר הבירה שלו, טהרן, בנחישות ועם תחושת שליחות עמוקה. לא נעצור".

לדבריו: "צוותי האוויר מבצעים את משימתם הרחק מישראל, בסיכון גבוה, גם כשמערך ההגנה האווירי של האויב שיגר עליהם עשרות טילי קרקע-אוויר.

המפקד הבכיר ביקש להדגיש: "אנשי מערך האחזקה פועלים בגבורה תחת אש, מחמשים, מתדלקים, משמישים, ומוציאים את המטוסים לטיסה בכל שעה".

"אני מצדיע לאנשי חיל האוויר ולאנשי הבסיס על העוצמות ועל הערכים שהם מפגינים", סיכם את דבריו.