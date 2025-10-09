כיכר השבת

סוכות מסביב לעולם

תוכנית מיוחדת המביאה את סיפורי חג הסוכות מקהילות יהודיות ברחבי העולם, בהנחיית יוסי סרגובסקי, עם ראיונות מרתקים על מנהגי החג והאתגרים הייחודיים

"סוכות מסביב לעולם" היא תוכנית ייחודית בכיכר השבת, בהנחייתו של העיתונאי יוסי סרגובסקי, המביאה לצופים הצצה מרתקת אל חגיגות חג הסוכות בקהילות יהודיות ברחבי העולם. התוכנית מציגה ראיונות מעמיקים עם רבנים וראשי קהילות, החושפים את האתגרים והמסורות הייחודיות של שמירת החג מחוץ לישראל.

בכל פרק, מארח סרגובסקי אישים מרכזיים מקהילות יהודיות שונות, המספרים על ההתמודדויות המיוחדות בבניית סוכה בתנאי מזג אוויר מאתגרים, על מציאת ארבעת המינים במקומות מרוחקים, ועל שמירת המסורת היהודית בסביבה שאינה יהודית.

התוכנית מהווה גשר תרבותי המחבר בין יהדות ישראל לתפוצות, ומדגישה את האחדות היהודית העולמית דרך חגיגות הסוכות. היא מציגה את המגוון העשיר של מנהגי החג בקהילות שונות, מניו יורק ועד מלבורן, מלונדון ועד בואנוס איירס.

דרך הראיונות והסיפורים האישיים, התוכנית מעניקה לצופים הבנה עמוקה יותר של האתגרים והפתרונות היצירתיים שמוצאות קהילות יהודיות ברחבי העולם בחגיגת הסוכות, תוך שמירה על ההלכה והמסורת.

