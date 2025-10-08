כיכר השבת
סוכות מסביב לעולם | צפו

שליח חב"ד באפריקה בריאיון חג מרתק: "מה זה לבנות סוכה? יש קשיים יותר גדולים"

יש מי שחוגגים את החג בלב אפריקה - במדינת זמביה | הרב מנדל הרצל, שליח חב"ד בלוסקה בראיון חג חגיגי לכיכר השבת על האתגרים במקום כל כך רחוק, על הקושי להשיג ארבעת המינים וגם על מקומיים גויים שלומדים את שבע מצוות בני נוח | צפו בראיון המלא (מגזין חג)

יוסי סרגובסקי לוקח אתכם למסע חגיגי סביב העולם בתוכנית מיוחדת לחג הסוכות, על קהילות יהודיות חמות ועל שמחת החג שחוצה יבשות ותרבויות.

בעוד שרובנו חוגגים את חג הסוכות בארץ, בבני ברק, בבית שמש או במודיעין עילית, מספר כיצד נראה חג הסוכות באפריקה מקום כל כך רחוק מהבית.

הרב הרצל מספר כי בניית הסוכה דווקא לא מהווה אתגר גדול: "העבודה פה מאוד זולה, אפשר להזמין בעלי מקצוע מקומיים שיכינו את הסוכה לפי הדגם שאנחנו רגילים אליו בארץ, והחומרים זמינים. יש כאן עצים רבים, אז הסכך נבנה בקלות".

אבל האתגר האמיתי, לדבריו, הוא דווקא ארבעת המינים. "שום דבר לא גדל כאן", הוא אומר, "צריך להביא הכול מדרום אפריקה – אתרוג, לולב, הדסים וערבות. אבל הם מגיעים באיחור, לפעמים יום או יומיים לפני החג".

בשנה שעברה, נזכר הרב הרצל, נתקע משלוח של ארבעת המינים במכס המקומי: "זה היה סיפור ארוך, הם ראו בזה 'ייבוא חקלאי' וחששו שמדובר בפירות אסורים. רק שעתיים לפני החג הם שוחררו, ברגע האחרון ממש".

הרב מנדל הרצל עם מקומיים (צילום: באדיבות המצלם)

בקהילה היהודית הקטנה בזמביה חיים כ-200 יהודים בלבד, אך הפעילות סביב חגי תשרי מושכת גם ישראלים ותיירים רבים. "בחג הראשון אנחנו מצפים למאה אורחים לפחות", מספר הרב. "יש פה קטן עם בית הארחה צמוד, ואנשים מגיעים מכל העולם – חלקם רחוקים מאוד מיהדות, אבל כאן קורה משהו מיוחד".

הוא משתף בסיפור מרגש: "הגיעו אלינו שני רופאים בכירים מבית חולים לילדים בבוסטון, שלא הניחו תפילין מאז הבר מצווה שלהם. ישבנו, דיברנו, והם ביקשו להניח תפילין – אחרי חמישים שנה. זה היה רגע עוצמתי מאוד".

כששואלים את הרב על היחסים עם השלטונות המקומיים, הוא מחייך: "אין אנטישמיות. להפך - יש הערכה עצומה לעם ישראל. רק לפני חודש נפתחה פה שגרירות ישראל, השתתפתי במפגש עם נשיא , והיחסים מצוינים. אפילו עם ההשפעה הגדולה של קהילות מוסלמיות ולבנוניות, יש כאן אהדה אמתית ליהודים".

לדבריו, התמיכה בישראל ניכרת גם ברחוב: "אנשים מזדהים עם ישראל, עוצרים אותנו ברחוב ומברכים. יש אפילו מקרים שבהם מקומיים מבקשים ללמוד על היהדות. פתחנו שיעורים על שבע מצוות בני נוח, והכיתה מלאה. אנשים שומעים ושותים את הדברים בצמא".

הרב הרצל מסכם: "דווקא מהמקום הרחוק הזה, באמצע אפריקה, הניצוץ היהודי בוער חזק. אולי בגלל המרחק, אולי בגלל הפשטות - אבל כאן אתה מרגיש כמה אור גדול יש ביהדות שלנו". חג שמח לזמביה - ולכל יהודי באשר הוא.

צפו בתוכנית המלאה בראשית הכתבה!

