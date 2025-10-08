זמביה היא מדינה ללא מוצא לים הממוקמת במרכז אפריקה, עם אוכלוסייה של כ-19 מיליון תושבים. המדינה, שזכתה לעצמאות מבריטניה ב-1964, ידועה במשאבי הטבע העשירים שלה, ובמיוחד במרבצי הנחושת הגדולים.

הכלכלה הזמבית מבוססת בעיקר על כריית מחצבים, חקלאות ותיירות. מפלי ויקטוריה המרהיבים, הנמצאים בגבול עם זימבבואה, מהווים אטרקציה תיירותית מרכזית ומקור הכנסה חשוב למדינה.

זמביה מתמודדת עם אתגרים משמעותיים בתחומי הבריאות, החינוך והתשתיות. למרות זאת, המדינה נחשבת ליציבה יחסית מבחינה פוליטית באזור, עם מסורת של העברת שלטון דמוקרטית.

בשנים האחרונות, זמביה מנסה לגוון את כלכלתה ולמשוך השקעות זרות, תוך התמודדות עם אתגרי שינויי האקלים והצורך בפיתוח בר-קיימא. המדינה משקיעה מאמצים בשיפור מערכת החינוך ובפיתוח תשתיות דיגיטליות.

לוסקה, בירת המדינה, היא מרכז כלכלי ותרבותי מתפתח המשלב בין מסורת למודרניות. העיר מהווה מוקד לפעילות עסקית ותרבותית, ומושכת אליה משקיעים ותיירים מרחבי העולם.