לקראת כל שנה אזרחית מתפרסמים אינספור דוחות ונתונים על מצב החברה בישראל. אלימות, פשיעה, חינוך, רווחה. תופעה אחת כמעט ואינה מופיעה בהם – למרות היקפה והשלכותיה הקשות: ניכור הורי.

בראיון בכיכר FM, מעלה מנחם סוכות (אביו של שמוליק סוכות) תמרור אזהרה ברור. לא כמשפטן, לא כמטפל - אלא כאב שחי את התופעה שנים ארוכות, ומנסה להסביר לחברה מה קורה לילדים כשקונפליקט משפחתי הופך למחיקה נפשית.

לא רק גירושין - ולא רק ילדים קטנים

אחת הנקודות המרכזיות שעולות בראיון היא הטעות הרווחת לחשוב שניכור הורי שייך רק לגירושין קשים או לילדים צעירים. לדברי סוכות, ניכור יכול להתרחש גם בתוך נישואים, גם בעקבות נישואים שניים, וגם אצל ילדים בוגרים - בני 20, 25 ואפילו 30.

המאפיין המרכזי איננו נתק זמני או כעס, אלא תהליך פסיכולוגי עמוק: הילד, או האדם, נקלע לקונפליקט נאמנויות, ובמקום להתמודד איתו - מוחק צד אחד לחלוטין.

לא בהדרגה. לא בכאב גלוי. אלא במחיקה שקטה.

סימנים שלא נראים כמו טראומה

סוכות מדגיש הבחנה חשובה: ניכור הורי אינו מצב שבו הילד נפגע פיזית או רגשית מההורה. במקרים כאלה, לדבריו, נראה דפוסים אחרים לגמרי. דווקא בניכור, הילד מציג אדישות, לעיתים אף שנאה, כלפי הורה שבעבר היה דמות משמעותית ומיטיבה.

במהלך הראיון מתוארים סימנים מובהקים: הסברים לא הגיוניים לניתוק, תפיסה דיכוטומית של הורים כ״טוב מוחלט״ מול ״רע מוחלט״, שימוש במונחים שאינם תואמים את גיל הילד, וניתוק מהמשפחה המורחבת.

לדברי סוכות, מי שראה את התופעה מקרוב - מתקשה להאמין שהיא מתרחשת בלי פגיעה ממשית מצד ההורה.

החברה רואה – ושותקת

אחת האמירות החזקות בראיון נוגעת לא רק למשפחה, אלא לסביבה. ניכור הורי כמעט אף פעם לא מתרחש בוואקום. הוא קורה מול בני משפחה, אנשי חינוך, רבנים, מטפלים וחברים - שמרגישים שמשהו לא תקין, אך נמנעים מלהתערב.

״לא מתערבים בענייני משפחה״, הפך בעיני סוכות למשפט שמאפשר פגיעה מתמשכת. לא מתוך רוע - אלא מתוך הימנעות.

מי הנפגע האמיתי

בזמן אמת, הילד עשוי להיראות רגוע יותר. הקונפליקט הוסר. הבחירה נעשתה. אבל המחיר, כפי שמתואר בראיון, הוא עתידי: פגיעה בזהות, בקשרים, וביכולת לבנות מערכות יחסים מורכבות ובריאות.

ההורה, אומר סוכות, יכול להישאר שלם גם בכאב. הילד - נושא את המחיקה לתוך הבגרות.

לא קריאה להאשמה – קריאה לאחריות

הראיון אינו מבקש להצביע על אשמים, אלא להעלות מודעות. לדעת לזהות. לדעת להבחין בין נתק רגיל לבין ניכור. ולדעת שלפעמים, שתיקה איננה ניטרליות - אלא עמדה.

האזינו לראיון המלא בכיכר FM עם אלי גוטהלף שיחה כואבת, מדויקת וחשובה על תופעה שהחברה עדיין מתקשה לקרוא לה בשם.

הפקה: נריה סעדיה