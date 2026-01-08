נער מקליפורניה השתמש בצ’אט ג'יפיטי לצורך קבלת הנחיות לשימוש בסמים במשך כמה חודשים, עד שמת ממנת יתר.

סם נלסון, בן 18, נערך ללימודים בקולג’ כאשר שאל צ’אטבוט מבוסס בינה מלאכותית כמה גרמים של קראטום – משכך כאבים ממקור צמחי שנמכר באופן חופשי בחנויות עישון ותחנות דלק ברחבי ארצות הברית – עליו לצרוך כדי להגיע ל”היי חזק”. כך סיפרה אמו, ליילה טרנר-סקוט, לאתר SFGate, על פי דיווח בניו יורק פוסט.

הצ'אט השיב לנלסון כי אינו יכול לספק הנחיות לשימוש בחומרים ממכרים, והפנה אותו לפנות לאיש מקצוע רפואי. בתגובה כתב הנער: “נקווה שאני לא אקח מנת יתר”, ולאחר מכן סיים את השיחה.

במהלך החודשים הבאים השתמש נלסון בצ'אט ג'יפיטי באופן קבוע לשאלות בנוגע לסמים. אמו טענה כי בשלב מסוים החל הצ’אט “לאמן” את בנה כיצד לצרוך סמים ואיך להתמודד עם ההשפעות שלהם.

באחת ההתכתבויות כתב נלסון: "בוא נלך על מצב הזייתי מלא". לדברי האם, הצ’אט המליץ לו להכפיל את כמות סירופ השיעול שנטל, במטרה להגביר את ההזיות. לטענתה, הצ’אטבוט סיפק לו שוב ושוב מסרים תומכים, למרות הצהרתו הברורה על שימוש בסמים.

בהתכתבות שהתפרסמה מפברואר 2023, תיאר נלסון כי הוא מעשן קנאביס במקביל לנטילה של מינון גבוה של קסנקס, תרופה המשמשת להקלה בחרדה. “אני לא יכול לעשן וויד בדרך כלל בגלל חרדה”, כתב, ושאל אם בטוח לשלב בין שני החומרים. כאשר צ'אט ג'יפיטי הזהיר כי השילוב מסוכן, שינה נלסון את ניסוח השאלה והחליף את הביטוי “מינון גבוה” ב”כמות מתונה”.

בחודש מאי 2025 סיפר נלסון לאמו כי ההתכתבויות עם הצ’אט הובילו אותו להתמכרות לסמים ולאלכוהול. היא לקחה אותו למרפאה, שם גובשה עבורו תוכנית טיפול. למחרת, נמצא הנער ללא רוח חיים בחדרו בבית המשפחה בסן חוזה, בעקבות נטילת מנת יתר.

בחברת OpenAI הדגישו בתגובה כי המדיניות של צ'אט ג'יפיטי אוסרת על מתן הנחיות מפורטות לשימוש בסמים בלתי חוקיים. דובר החברה תיאר את מותו של הנער כ”שובר לב”, והביע תנחומים למשפחתו.