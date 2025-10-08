הרב מנדל הרצל הוא שליח חב"ד בזמביה, אפריקה, שם הוא מנהל את בית חב"ד המקומי יחד עם רעייתו. הרב הרצל מתגורר בלוסקה, בירת זמביה, ופועל להפצת יהדות ולחיזוק הקהילה היהודית באזור.

כשליח חב"ד בזמביה, הרב הרצל מוביל מגוון פעילויות קהילתיות ודתיות, כולל שיעורי תורה, תפילות בשבתות וחגים, וארגון אירועים מיוחדים לקהילה היהודית המקומית. בנוסף, הוא מספק שירותי כשרות ומזון כשר ליהודים המתגוררים באזור ולמטיילים הישראלים.

פעילותו של הרב הרצל חורגת מעבר לגבולות הקהילה היהודית, והוא מעורב בפרויקטים חברתיים וחינוכיים המשרתים את האוכלוסייה המקומית בזמביה. הוא מקדם שיתופי פעולה בין ישראל לזמביה ומסייע בפיתוח קשרים בין-תרבותיים.

בית חב"ד בזמביה תחת הנהגתו של הרב הרצל משמש כמרכז יהודי חשוב באפריקה המרכזית, המספק מענה לצרכים הרוחניים והגשמיים של יהודים באזור. המקום מהווה גם נקודת מפגש למטיילים ישראלים ויהודים מרחבי העולם המבקרים באזור.