תוכנית 'דבר ראשון' היום (שני), בהגשתו של משה מנס ויוסי סרגובסקי מביאה לכם את החדשות המרכזיות של היום שהיה, ראיונות חשובים ופינות קבועות שאתם לא רוצים לפספס.

והיום בתוכנית. כתבה מרגשת על הכנסת ספר תורה חדש לבית כנסת ספרדי. האירוע הקטן משך עשרות אנשים מכל הזרמים והקהילות והראה את האחדות והאמת שבולטת רגע מעל כל המחלוקות 'אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו'.

קטע היסטורי של חושף הנוכלים ג'ימס רנדי מי שאף הביך את אמן אשליות והקוסם אורי גלר בפומבי, הוא מראה כיצד הוא בולע קופסה שלימה של כדורי שינה ללא נזק, איך הוא עושה את זה ומדוע הומהופאתיה היא רפואה אלטרנטיבית חסרת משמעות.

רשת שירותי הרכב Mavis Tire תשלם כ-304 אלף דולר פיצוי למועמד יהודי שומר שבת שסורב להעסקה בגלל בקשתו לא לעבוד בשבת. הרשות הפדרלית (EEOC) קבעה אפליה דתית, והחברה התחייבה לשנות מדיניות ולהדריך מנהלים על התאמות דתיות.

חטיפה ביריחו: ישראלית חולצה מיריחו לאחר שנחטפה והותקפה באכזריות. היא שוחחה עם פלסטיני שפגשה באותו יום (חשבה תחילה שהוא יהודי), הוכנסה בכוח לרכב ונלקחה לדירה. הצליחה להימלט וליצור קשר עם המשטרה. האירוע נחקר כפלילי, עם בדיקת מניע לאומני. צה"ל הזהיר שוב מפני כניסה לשטחי A.

עימות בכנסת: בדיון על מינוי ח"כ צבי סוכות ליו"ר ועדת החינוך וח"כ סון הר-מלך לועדת הבריאות, התפרץ ויכוח חריף. סוכות אמר לח"כ אחמד טיבי "אתה לא תהיה פה בכנסת הבאה", וטיבי השיב: "אתה ניאו-נאצי". הדיון גלש להאשמות הדדיות על רקע פרשת שדה תימן והמתח הפוליטי.

ועדת חקירה ל-7 באוקטובר: הממשלה אישרה הקמת ועדה ממשלתית (לא ממלכתית) למחדל, עם שליטה במינוי חברים ומנדט שיכלול גם את מערכת המשפט. היועמ"שית תקפה: "ועדה תפורה שמונעת חקירת אמת". משפחות שכולות ומפגינים קוראים לה "ועדת טיוח" ודורשים ועדה ממלכתית עצמאית.

אזהרה מפני פרסומות הונאה: לקראת סוף חנוכה, אזהרה מפני מודעות מטעות למוצרי הרזיה שמבטיחות ירידה דרמטית במשקל (למשל 9 ק"ג ב-10 שבועות) באמצעות שיטות יפניות "מדעיות". מדובר בהבטחות שווא ללא בסיס, דומה להונאות אחרות בתחום ההרזיה.