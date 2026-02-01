יום י"ד בשבט אינו רק תאריך בלוח השנה, אלא יום המסוגל לישועות גדולות ומעל הטבע, שכן זהו יום ההילולא של המקובל הקדוש רבי יצחק אבוחצירא זיע"א.

רבי יצחק, בנו הצעיר של בעל ה"אביר יעקב" ודודו של סידנא בבא סאלי, נודע כמחבר הפיוט המרטיט "אעופה אשכונה", ונהרג על קידוש השם בשנת תרע"ב בידי שודדים בעת שעסק באיסוף כספים לישיבה.

בדורות האחרונים פשטו שתי סגולות מרכזיות המיוחסות ליום זה, המבוססות על אמונת חכמים תמימה ועל עדויות של "בדוק ומנוסה".

הסגולה הראשונה והידועה ביותר, המובאת בקונטרס "ויצא יצחק לשוח בשדה", עוסקת בבקבוק ה"עראק". על פי הנהגה זו, ביום ההילולא יש לקנות בקבוק עראק ולומר בפה:

"קניתי בקבוק זה לכבוד הצדיק רבי יצחק בן רבי יעקב דמן תולאל, ובעזרת ה' כאשר איוושע (ויפרט את הישועה הנצרכת), אפתח את הבקבוק בהילולת הצדיק לשנה הבאה".

יש המהדרים לרשום את הבקשה על מדבקה ולשמור את הבקבוק בבית או לטומנו באדמה עד לשנה הבאה. כאשר הישועה מגיעה, מחלקים את המשקה לאנשים המברכים עליו לשם שמיים לעילוי נשמת הצדיק.

דורשי רשומות מצאו רמז במילה "ערק", שהיא ראשי תיבות קבל רינת עמך, וכן אותיות קר"ע, כסגולה לקרוע את גזר הדין ואת המשטינים מעל האדם.

סגולה נוספת, פשוטה ועוצמתית לא פחות, מובאת בספר "מעשה נסים" והיא מיועדת במיוחד למצוקת דיור, תשלום חובות הדירה, מציאת זיווג או פקידת עקרות.

המחבר מציין כי ביום ההילולא יש למלא בקבוק במים מן הברז, ובעת המילוי להזכיר את שם הצדיק "רבי יצחק בן רבי יעקב אבוחצירא". ממים אלו שותים במשך מספר ימים ובזכות כך רואים ישועות גדולות. בספר מתואר מעשה בצעירים שפעלו כך וזכו בדרך נס לסגור חובות דירה או לקנות בית בתוך שבועות ספורים בלבד.

מקור כוחן של סגולות אלו טמון בראש ובראשונה בצינור האמונה, שכן "המקור לסגולה זו הוא אמונת חכמים תמימה, ומי שמאמין בצדיק וחושב שכך אמר, בזכות אמונה זו הקב"ה ימלא משאלותיו". עדויות רבות בפורומים תורניים מספרות על אנשים שראו ישועות "מעל הטבע ממש" לאחר שביצעו את הסגולה באמונה שלמה.

מעבר לישועה הפרטית, כוחן של הסגולות מתבטא גם בקירוב לבבות, כפי שסופר על מוכרים שאינם שומרי מצוות שקיבלו על עצמם לברך ברכת המזון בעקבות השיח על זכרו של הצדיק. יהי רצון שבזכות האמונה בצדיקים נזכה כולנו "לכל טוב עם יראת שמיים".