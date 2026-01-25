מודיעין עילית: הערב (ראשון) התקבל דיווח במוקד 'השומרים' על חדירה של 25 שבחים באזור השער הצהוב שבסוף גרין פארק. הם ברחו לכיוון כפר רות - חלקם נלכדו על ידי הצבא.

על פי הודעת הארגון, ככל הנראה יש כמה שהצליחו להימלט. עשרות מתנדבים הגיעו לאזור הכניסה לשכונות המזרחיות ולוקחים חלק בסריקות רגליות ורכובות. בנוסף, הכוחות נעזרים ביחידת הרחפנים לישראל שסורקים באמצעות רחפן טרמי את השטח.

לחדירת השב"חים עלולה להיות השלכה ביטחונית חמורה. לפני מספר חודשים פרסם ארגון הטרור הרצחני חמאס סרטון המכיל איומים חמורים נגד מדינת ישראל, כאשר במרכזו ניצבת העיר מודיעין עילית כיעד מרכזי לפיגועים קשים. הסרטון, שנועד להפיץ פחד ולהרתיע את הציבור הישראלי, מהווה עליית מדרגה באיומים של חמאס.

בסרטון נראית העיר החרדית בבירור, תוך שהיא מסומנת כאחד מהיעדים המרכזיים שהארגון שואף לפגוע בהם. המסר האלים מכוון באופן מיוחד לאוכלוסייה החרדית, ומעיד על כוונת חמאס לערער את ביטחונם האישי של אזרחי ישראל בכל מקום.