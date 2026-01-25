כיכר השבת
הסריקות נמשכות

דרמה בעיר החרדית: עשרות שב"חים חדרו לשטח העיר, חלקם נתפסו ע"י הצבא 

הערב התקבל דיווח במוקד השומרים במודיעין עילית, על חדירה של 25 שב"חים באזור השער הצהוב, חלקם נלכדו ע״י הצבא | בשל החשש שישנם עוד נמלטים, מתנדבי השומרים סרקו את שטח הוואדי בעזרת מפעילי הרחפנים של יחידת הרחפנים לישראל שסרקו באמצעות רחפן טרמי (ביטחון)

מעצר שב"חים | ארכיון (צילום: דוברות המשטרה)

מודיעין עילית: הערב (ראשון) התקבל דיווח במוקד 'השומרים' על חדירה של 25 שבחים באזור השער הצהוב שבסוף גרין פארק. הם ברחו לכיוון כפר רות - חלקם נלכדו על ידי הצבא.

על פי הודעת הארגון, ככל הנראה יש כמה שהצליחו להימלט. עשרות מתנדבים הגיעו לאזור הכניסה לשכונות המזרחיות ולוקחים חלק בסריקות רגליות ורכובות. בנוסף, הכוחות נעזרים ביחידת הרחפנים לישראל שסורקים באמצעות רחפן טרמי את השטח.

לחדירת השב"חים עלולה להיות השלכה ביטחונית חמורה. לפני מספר חודשים פרסם ארגון הטרור הרצחני חמאס סרטון המכיל איומים חמורים נגד מדינת ישראל, כאשר במרכזו ניצבת העיר מודיעין עילית כיעד מרכזי לפיגועים קשים. הסרטון, שנועד להפיץ פחד ולהרתיע את הציבור הישראלי, מהווה עליית מדרגה באיומים של חמאס.

בסרטון נראית העיר החרדית בבירור, תוך שהיא מסומנת כאחד מהיעדים המרכזיים שהארגון שואף לפגוע בהם. המסר האלים מכוון באופן מיוחד לאוכלוסייה החרדית, ומעיד על כוונת חמאס לערער את ביטחונם האישי של אזרחי ישראל בכל מקום.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (81%)

לא (19%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר