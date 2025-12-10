בן גביר בפינוי ( ללא )

בשעות הבוקר המוקדמות (רביעי) יצאו כוחות משטרה, מג"ב, יס"מ והרשות לאכיפה במקרקעין לפשיטה רחבת היקף במתחם הקבר של המחבל עז א-דין אל-קסאם בנשר - דמות מפתח בהיסטוריה של הטרור הפלסטיני ומסמלי חמאס.

המבצע התקיים בפיקוד מפקד מרחב כרמל, נצ"מ בועז סמוכה, ובהשתתפות והובלת השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ויו"ר ועדת הפנים ח"כ יצחק קרויזר מעוצמה יהודית. הפעולה התמקדה באוהל בלתי חוקי שהוקם על ידי הוואקף על אדמות מדינה סביב הקבר. במהלך המבצע הרסו הכוחות את האוהל, הסירו מצלמות אבטחה שהוצבו בניגוד לחוק, ושלט תעמולה שנועד להעצים את מורשתו של אל קאסם.

הליך הפינוי ( ללא )

שומר מטעם הוואקף שהגיע למקום וקרא לעבר הכוחות "מה אתם עושים?" הורחק, כאשר בן גביר השיב לו: "ברה, ברה".

תושב עכו פיתח שיטה חדשה של גניבה באמצעות הגעה לריאיון עבודה - ונתפס קובי רוזן | 09.12.25

השר הדגיש כי מטרת המהלך היא לסיים את המוקד שהיה בעיניו גורם הסתה מרכזי. "האמירה שלנו היום, של המשטרה ורשות האכיפה שעושים כאן עבודה נהדרת היא ברורה וחדה - נגמרה החגיגה", התבטא בן גביר.

השר הוסיף: "היה כאן אוהל שהשקיף על הקבר ושמר עליו מטעם הוואקף. ירד השלט, ירד האוהל. בעזרת ה' נקווה שגם הקבר יוסר, כי במדינת ישראל אין מקום למופעי הסתה. כשנותנים פתחון פה להסתה, הטרור מתגבר. את הטרור צריך לגדוע, ואת האוהל ואת הקבר הזה צריך להרוס."