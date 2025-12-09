התרגשות עצומה והיסטורית ניכרה אמש בקרב אלפי חסידי קרלין סטולין מכל קצוות תבל, אשר זכו לשוש ולשמוח בשמחת נישואי נכד האדמו"ר, החתן בנו של חתנו הרה"ג ר' משה וויליגר, אשר נישא אל ב"ג הכלה בת הרה"צ רבי שלמה גולדמן, ראש כולל "יד אליעזר".

השמחה הגדולה נערכה בהיכל בית המדרש הגדול והמפואר של החסידות בגבעת זאב שבירושלים. גולת הכותרת של האירוע, עליה מציינים בחסידות, היא העובדה כי זו הפעם הראשונה בה מתקיימת שמחת נישואין מרכזית מצאצאי האדמו"ר בתוככי בית המדרש הגדול שבנוי לתפארת.

עד כה, נחגגו חתונות חצר הקודש באולמות ובאנגרים שכורים ברחבי הארץ, אך החל מחתונה זו, הוחלט כי מעתה ואילך יתקיימו כל השמחות המרכזיות בחצר הקודש בבית המדרש הגדול של הרבי בגבעת זאב.

השמחה הגדולה התקיימה בסמיכות זמנים מיוחדת ומעוררת השראה, שהוסיפה נופך רוחני עמוק לאירוע, החתונה נערכה יממה לאחר ציון יום הולדתו ה-71 של האדמו"ר. כמו כן השמחה התקיימה ב'יומא דפגרא' של החסידות, אור ל'יומא דהילולא קדישא' של המגיד הקדוש ממעזריטש זי"ע (י"ט כסלו), רבו המובהק של הרה"ק רבי אהרן הגדול מקרלין זי"ע. השמחה חפפה גם את הילולת הרה"ק רבי ברוך ממעז'יבוז' זי"ע (י"ח כסלו), רבו המובהק של הרה"ק רבי אשר מסטולין זי"ע.

בחצות הלילה פיזז הרבי ריקוד המצווה טאנץ לפני הכלה לקול מצהלות האלפים.