כיכר השבת
לראשונה בחסידות

קרלין סטולין חגגה: החתונה ב'גבעת זאב' שעשתה היסטוריה | צפו בתיעוד

אלפי חסידי קרלין חגגו אמש בשמחת נישואי נכדת האדמו"ר, אשר נערכה לראשונה בהיכל ביהמ"ד הגדול של החסידות בגבעת זאב (חסידים) 

מעמד החופה לנכדת האדמו"ר מקרלין

התרגשות עצומה והיסטורית ניכרה אמש בקרב אלפי חסידי קרלין סטולין מכל קצוות תבל, אשר זכו לשוש ולשמוח בשמחת נישואי נכד האדמו"ר, החתן בנו של חתנו הרה"ג ר' משה וויליגר, אשר נישא אל ב"ג הכלה בת הרה"צ רבי שלמה גולדמן, ראש כולל "יד אליעזר".

השמחה הגדולה נערכה בהיכל בית המדרש הגדול והמפואר של החסידות בגבעת זאב שבירושלים. גולת הכותרת של האירוע, עליה מציינים בחסידות, היא העובדה כי זו הפעם הראשונה בה מתקיימת שמחת מרכזית מצאצאי האדמו"ר בתוככי בית המדרש הגדול שבנוי לתפארת.

עד כה, נחגגו חתונות חצר הקודש באולמות ובאנגרים שכורים ברחבי הארץ, אך החל מחתונה זו, הוחלט כי מעתה ואילך יתקיימו כל השמחות המרכזיות בחצר הקודש בבית המדרש הגדול של הרבי בגבעת זאב.

השמחה הגדולה התקיימה בסמיכות זמנים מיוחדת ומעוררת השראה, שהוסיפה נופך רוחני עמוק לאירוע, החתונה נערכה יממה לאחר ציון יום הולדתו ה-71 של האדמו"ר. כמו כן השמחה התקיימה ב'יומא דפגרא' של החסידות, אור ל'יומא דהילולא קדישא' של המגיד הקדוש ממעזריטש זי"ע (י"ט כסלו), רבו המובהק של הרה"ק רבי אהרן הגדול מקרלין זי"ע. השמחה חפפה גם את הילולת הרה"ק רבי ברוך ממעז'יבוז' זי"ע (י"ח כסלו), רבו המובהק של הרה"ק רבי אשר מסטולין זי"ע.

בחצות הלילה פיזז הרבי ריקוד המצווה טאנץ לפני הכלה לקול מצהלות האלפים.

האדמו"ר מקרלין סטולין בריקוד מצווה טאנץ (צילום: מתוך שידור חי)
שמחת נישואי נכדת האדמו"ר מקרלין סטולין (צילום: מתוך שידור חי)
שמחת נישואי נכדת האדמו"ר מקרלין סטולין (צילום: מתוך שידור חי)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (55%)

לא (45%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחסידים ואנ"ש

טור מיוחד ומסוגל

||
2

בחסידות עוקבים בדריכות

||
3

הכנה עושה מצווה

||
3

זכר צדיק לברכה

|

יבואו טהורים

|

 עֹשֵׂה צְדָקָה בְכָל עֵת

|

"מאיפה ידעת?"

||
2

בלב תל אביב

||
2

"כמעט נרצח על עוונו"

||
38

על אדמת ברוקלין

||
9

מנהג ישראל תורה

||
2

זכר צדיק לברכה

||
2

מַעֲלֶה עָשָׁן כָּל שֶׁהוּא

||
2

וְזוֹכֵר חַסְדֵי אָבוֹת

||
1

הסגולה למוצאי שבת

||
3

לא הותיר זש"ק

||
6

 קַדֶּשׁ כָל בְּכוֹר 

||
1

מנתב"ג לכפר

||
4

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר