כיכר השבת
דחה שיחות עם איראן

טראמפ: "אני שומע שמוג'תבא ח'אמנאי לא בחיים, ואם כן - הוא צריך להיכנע"

הנשיא טראמפ מבהיר כי אינו ממהר לחתום על סיום המלחמה וכי עדיין לא הבשילו התנאים למו"מ עם איראן | טען כי שמע שמוג'תבא ח'אמנאי כבר לא בחיים, ובמידה והוא בחיים הנשיא קרא לו להיכנע | כל הציטוטים (בעולם) 

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, הבהיר הלילה (בין שבת קודש לראשון) כי הוא אינו ממהר לנהל משא ומתן לסיום המלחמה עם .

בריאון ל-NBC News הבהיר : "איראן רוצה לעשות עסקה, ואני לא מעוניין בזה כרגע כי התנאים עדיין לא טובים מספיק".

הנשיא התייחס לתוצאות בשדה הקרב ואמר: "החרבנו לחלוטין את האי ח'ארג", תוך שהוא מעריך כי צבא איראן יהיה "מחוק לחלוטין".

באשר למצבו של המנהיג העליון החדש, מוג'תבא  חמינאי, התבטא טראמפ: "אני לא יודע אם הוא בכלל בחיים. עד כה, אף אחד לא הצליח להראות אותו. אני שומע שהוא לא בחיים".

"אם הוא כן בחיים", הוסיף נשיא ארה"ב: "הוא צריך לעשות משהו חכם מאוד עבור המדינה שלו, וזה להיכנע".

כזכור, אמש התבטא הנשיא טראמפ כי: "כבר הרסנו 100% מיכולתה הצבאית של איראן, אבל קל להם לשלוח רחפן או שניים, להטיל מוקש או לשגר טיל לטווח קצר איפשהו לאורך או בתוך נתיב המים הזה, לא משנה כמה קשה הם נפגעו".

לדברי הנשיא: "יש לקוות שסין, צרפת, יפן, דרום קוריאה, בריטניה ואחרות, שנפגעו מהמאורע המלאכותי הזה, ישלחו ספינות לאזור כך שמצר הורמוז לא יהווה עוד איום מצד מדינה שראשה נערף לחלוטין".

"בינתיים, ארצות הברית תפציץ את קו החוף עד מוות, ותמשיך לירות בסירות ובספינות איראניות מחוץ למים. כך או אחרת, בקרוב נפתח את מצר הורמוז, יהיה בטוח וחופשי!", הוסיף טראמפ.

