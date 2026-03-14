כן יאבדו כל אויבך ד'

תקיפה מדויקת: חיל האוויר חיסל את בכירי אגף המודיעין הבכירים של איראן

בתקיפה מדויקת של חיל האוויר בטהרן ביממה האחרונה, צה"ל חיסל את בכירי אגף המודיעין של מפקדת החירום "ח'אתם אלאנביאא׳", הנחשבים לבכירי המודיעין האיראני (חדשות מלחמה)

הבכירים שחוסלו (צילום: דו"צ)

עם צאת השבת מעדכנים בצה"ל, כי חיל האוויר בהכוונה מדויקת של אמ"ן, תקף בליל שבת קודש באופן ממוקד בטהרן וחיסל בכירים במודיעין האיראני.

בתקיפה חוסל עבדאללה ג'לאלי-נסב ואמיר שריעת, בכירים באגף המודיעין של מפקדת החירום "ח'אתם אלאנביאא׳" הכפופה ישירות למנהיג משטר הטרור האיראני.

לאחר חיסולו של מפקד אגף המודיעין צאלח אסדי במהלומת הפתיחה של מבצע "", ג'לאלי ושריעת מונו כממלאי מקום בפועל. השניים היו מפקדים מודיעיניים בכירים והיו דמויות מפתח בקהילת המודיעין האיראנית.

כמו כן, השניים היו מקורבים לצמרת משטר הטרור האיראני.

תחום המודיעין במפקדת החירום "ח'אתם אלאנביאא׳" אחראי על ניתוח מודיעין. מידע זה מוצג לבכירי מערכת הביטחון של המשטר בהערכות מצב תכופות שעל בסיסן מתנהלת הלחימה נגד מדינת ישראל.

בדובר צה"ל מסרו: "חיסולם מתווסף לעשרות מפקדים בכירים של משטר הטרור שחוסלו לאורך המבצע, ומהווה פגיעה קשה נוספת במערכי הפיקוד והשליטה של המשטר וביכולתו לנהל את הלחימה באופן מתואם. צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד מפקדי משטר הטרור האיראני".

6
מול טרור צריך לעמוד ביד חזקה ובאמונה גדולה עם ישראל ימשיך לעמוד איתן מול כל אויביו
אלי
5
ישראל מראה שוב מי שמאיים להשמיד אותנו בסוף נמחק מהמפה בעצמו כל ראשי הטרור בטהרן צריכים להבין שהיד של ישראל מגיעה לכל מקום יישר כוח לחיילי צה"ל ולמערכת המודיעין
משה
4
אשרי העם שככה לו צה"ל עושה את שלו וה' שומר על עם ישראל מלמעלה
יאיר
3
מי שמסכן את אזרחי ישראל מקבל חזרה פי עשרה חיסול ממוקד נכון ומדויק.
אריאל
2
צעד נוסף בדרך להרתעה מלאה כל מי שמעז להרים יד על אזרחי ישראל חווה היום את הכוח שלנו יישר כוח לצה״ל למודיעין ולכל מי ששומר על ביטחון המדינה
אריה
1
ברוך ה' פעולת צה״ל מדויקת ומוגנת כל אויב ישראל שחשוב לחשוב שהוא חופשי היום ראה כי כל מי שמתכנן מזימות נגד עם ישראל נענש בידיים חזקות ומדויקות כל הכבוד למערכות הביטחון
שלום

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

