עם צאת השבת מעדכנים בצה"ל, כי חיל האוויר בהכוונה מדויקת של אמ"ן, תקף בליל שבת קודש באופן ממוקד בטהרן וחיסל בכירים במודיעין האיראני.

בתקיפה חוסל עבדאללה ג'לאלי-נסב ואמיר שריעת, בכירים באגף המודיעין של מפקדת החירום "ח'אתם אלאנביאא׳" הכפופה ישירות למנהיג משטר הטרור האיראני.

לאחר חיסולו של מפקד אגף המודיעין צאלח אסדי במהלומת הפתיחה של מבצע "שאגת הארי", ג'לאלי ושריעת מונו כממלאי מקום בפועל. השניים היו מפקדים מודיעיניים בכירים והיו דמויות מפתח בקהילת המודיעין האיראנית.

כמו כן, השניים היו מקורבים לצמרת משטר הטרור האיראני.

תחום המודיעין במפקדת החירום "ח'אתם אלאנביאא׳" אחראי על ניתוח מודיעין. מידע זה מוצג לבכירי מערכת הביטחון של המשטר בהערכות מצב תכופות שעל בסיסן מתנהלת הלחימה נגד מדינת ישראל.

בדובר צה"ל מסרו: "חיסולם מתווסף לעשרות מפקדים בכירים של משטר הטרור שחוסלו לאורך המבצע, ומהווה פגיעה קשה נוספת במערכי הפיקוד והשליטה של המשטר וביכולתו לנהל את הלחימה באופן מתואם. צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד מפקדי משטר הטרור האיראני".