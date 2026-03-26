החזית הצפונית

הותר לפרסום: סמ״ר אורי גרינברג הי"ד נפל בהיתקלות פנים מול פנים עם מחבלים

דובר צה"ל התיר לפרסם כי סמ״ר אורי גרינברג הי"ד נפל בקרב בדרום לבנון | שני לוחמים נוספים נפצעו באורח קשה ובינוני (חדשות)

סמ״ר אורי גרינברג הי"ד (צילום: דובר צה"ל)

דובר צה"ל התיר הבוקר (חמישי) לפרסם כי לוחם צה"ל נפל בקרב מול בדרום . הלוחם נפל בהיתקלות פנים מול פנים עם מחבלי חיזבאללה.

סמ״ר אורי גרינברג הי"ד, בן 21, מפתח תקווה, לוחם בסיירת גולני, חטיבת גולני, נפל בקרב בדרום לבנון.

מוקדם יותר הותר לפרסום כי לוחם צה"ל נפצע באורח קשה כתוצאה מירי פצצת מרגמה לעבר הכוחות בשטח לבנון. הלוחם פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחתו עודכנה.

עוד נמסר מדובר צה"ל כי במהלך הלילה, קצין לוחם נפצע באורח בינוני כתוצאה מרסיסים של ירי כוחותינו ופונה להמשך קבלת טיפול רפואי.

באירוע נוסף, לוחם צה"ל פונה באורח בינוני להמשך קבלת טיפול רפואי בבית החולים בעקבות חשש להיפותרמיה במהלך פעילות בדרום לבנון. יחד עם הלוחם, פונו קצינת צה"ל ו-13 לוחמים נוספים באורח קל.

השם ינקום דמו כמה עצוב
יוסף חיים נעים

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

