כיכר השבת
נתניהו מתכונן

בזמן שטראמפ חותר למשא ומתן - זה התרחיש שמפחיד את ישראל

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הביע אמש את רצונו לחתור לסיום המלחמה עם איראן, ואף הודיע על משא ומתן שספק אם באמת מתקיים | כך או כך, תרחיש האימים מבחינת ישראל תואם למהלכים קודמים שיזמה ארה"ב בעזה (מדיני)

1תגובות
נתניהו וטראמפ (צילום: הבית הלבן)

גורמים בישראל מביעים חשש מפני כוונה של הממשל האמריקני להכריז על הפסקת אש בת חודש ימים, במטרה להקל על קיום שיחות מול , כך על פי דיווח של הכתבת טל שלו.

על פי דיווח של העיתונאית הישראלית ברשת CNN המסתמך על מקורות ישראליים, וושינגטון מגבירה את מאמציה הדיפלומטיים להביא לסיום העימות הצבאי הנוכחי.

המשתמע מהדברים הוא שבישראל חוששים מהפסקה של חודש בלחימה שעלולה להפוך לסיום קבוע של המלחמה בלא שהושגו אף אחת ממטרות הלחימה. ניתן להעריך שגם אם המלחמה תחודש אחרי חודש, הדבר ייצור קשיים חדשים מול הגנה אווירית פוטנציאלית חדשה, ושינויים שאיראן תספיק לבצע שיפתיעו את הכוחות.

בתוך כך, ​ראש הממשלה צפוי לכנס היום בערב את הקבינט המדיני-ביטחוני כדי לדון בהתפתחויות האחרונות.

קודם לישיבת הקבינט, יקיים נתניהו התייעצות מצומצמת עם בכירי מערכת הביטחון. הדיונים יתמקדו בין היתר בעדכונים שקיבל ראש הממשלה בנוגע להצעה אמריקנית בת 15 נקודות שהועברה לאיראן במטרה לסיים את הסכסוך.

​בישראל נותרים סקפטיים לגבי הסיכויים להשגת הסכם בטווח הזמן הקרוב. מקור ישראלי ציין כי "הסכום המקסימלי שאיראן עשויה להיות מוכנה לתת אינו עומד במינימום שארה"ב דורשת".

עם זאת, גורמים בירושלים רואים באלמנטים מסוימים בתוכנית האמריקנית כחיוביים עבור ישראל, בעיקר בנושאים הקשורים לפיקוח על תוכנית הגרעין של איראן ובלימת פעילותן של השלוחות האיראניות במזרח התיכון.

​במקביל למאמצים המדיניים, המערכה הצבאית נמשכת. לשכת שר הביטחון הודיעה כי השר ישראל כץ והרמטכ"ל אייל זמיר אישרו מטרות תקיפה נוספות בשטח איראן. מקור צבאי הבהיר כי התכנון המבצעי נמשך כמתוכנן וכי לא חל כל שינוי בשיתוף הפעולה הצבאי בין ישראל לארצות הברית, למרות המגעים הדיפלומטיים שמנהלת וושינגטון.

1
אלתבטחו בנדיבים בבן אדם שאין לו תשועה בטחו בה' והוא יצילך מפח יקוש וכו'
פרחה

