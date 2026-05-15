כיכר השבת
שינוי משמעותי

מתפשר? טראמפ, אחרי ביקורו בסין: "אין בעיה שאיראן תשעה את תוכנית ההעשרה שלה ל-20 שנה"

בדרכו חזרה מסין, נשיא ארה"ב מציג קו פרגמטי כלפי טהרן ואינו מרמז על חידוש הלחימה בקרוב | טראמפ שוקל להסיר סנקציות מחברות סיניות הרוכשות נפט איראני | שר החוץ האיראני מדווח על קשיים בתיווך הפקיסטני ומזהיר: "מוכנים לחזור ללחימה" | למרות הכל, טראמפ מזהיר: "לא אהיה סבלני עוד זמן רב" (בעולם)

1תגובות
הנשיא טראמפ (צילום: הבית הלבן)

בדרך להסכם דיפלומטי מחודש עם איראן, במקום חידוש המערכה הצבאית? נשיא , דונלד טראמפ, שסיים את ביקורו המדיני בסין ועשה את דרכו חזרה לארצו במטוס ה"אייר פורס 1", הפתיע היום (שישי) כאשר לא סיפק רמזים לכוונתו לחדש את המלחמה ב, למרות שזו עדיין חוסמת את מצר הורמוז ולא מראה סימני התגמשות.

בשיחה עם כתבים על סיפון המטוס הנשיאותי, הציג קו מפויס יחסית ואמר: "אין לי בעיה שאיראן תשעה את תוכנית ההעשרה שלה ל-20 שנה – אבל זו חייבת להיות מחויבות אמיתית".

טראמפ, שביקורו ב אופיין ביחסים חמים מול מנהיג סין שי ג'ינפינג, ציין גם כי שי "מאמין" שאיראן אינה צריכה להחזיק בנשק גרעיני. יתרה מזאת, הנשיא הודיע כי הוא שוקל להסיר את הסנקציות האמריקניות מעל חברות סיניות הממשיכות לרכוש נפט מאיראן, וכי החלטה בנושא תתקבל בקרוב.

במהלך השיחה, התייחס טראמפ גם ליכולותיה הצבאיות של איראן לאחר סבב הלחימה האחרון. הוא דחה בתוקף את הדיווחים לפיהם טהרן עדיין מחזיקה ברוב מאגר הטילים והמשגרים שהיו ברשותה טרם פרוץ המערכה, וטען כי לא פחות מ-80% מארסנל הטילים האיראני הושמד לחלוטין.

במקביל לדבריו של טראמפ, נראה כי המשא ומתן המדיני אינו מתקדם כמצופה. רשת "אל-ג'זירה" ציטטה היום גורם איראני בכיר שמסר כי טהרן קיבלה לידיה באופן רשמי את התשובה האמריקנית להצעתה – וכי "וושינגטון דחתה לחלוטין את כל תנאי איראן".

שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, התייחס למצב המורכב ואמר: "המסרים הסותרים שאנו מקבלים גרמו לנו להסס לגבי הכוונות האמיתיות של האמריקנים במשא ומתן". עראקצ'י התייחס גם למאמצי התיווך שמנהלת פקיסטן בין הצדדים, והודה כי אף שהתהליך לא קרס לחלוטין, הוא "נמצא בקשיים".

השר האיראני לא היסס לשגר איום מרומז: "איראן מוכנה לחזור ללחימה, אך גם מוכנה לפתרונות דיפלומטיים. נקבל בברכה כל פעולה שסין תעשה כדי לסייע בפתרון המצב".

כעת, השאלה המרחפת בחלל האוויר היא מה יעלה בגורל המערכה. על אף הקו המפויס יחסית שהציג במטוס, רק אתמול פרסם טראמפ פוסט ברשת החברתית Truth Social שבו התגאה ב"השמדת הצבא האיראני", והוסיף את המילים "המשך יבוא". בריאיון שהעניק לרשת "פוקס ניוז" הוא הבהיר: "אני לא אהיה סבלני עוד הרבה זמן, הם חייבים להגיע לעסקה".

גם בישראל שומרים על דריכות. אמש, במהלך נאומו בעצרת יום ירושלים בישיבת "מרכז הרב", הבהיר ראש הממשלה בנימין נתניהו כי מבחינת ירושלים – "המערכה טרם הסתיימה".

ארה"באיראןדונלד טראמפסיןהעשרת אורניוםעבאס עראקצ'י

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (86%)

לא (14%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
רק רעש וצלצולים לא בשר לא חלב האירנים צוחקים עליו בוטחים רק בשם
גד

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר