בדרך להסכם דיפלומטי מחודש עם איראן, במקום חידוש המערכה הצבאית? נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, שסיים את ביקורו המדיני בסין ועשה את דרכו חזרה לארצו במטוס ה"אייר פורס 1", הפתיע היום (שישי) כאשר לא סיפק רמזים לכוונתו לחדש את המלחמה באיראן, למרות שזו עדיין חוסמת את מצר הורמוז ולא מראה סימני התגמשות.

בשיחה עם כתבים על סיפון המטוס הנשיאותי, הציג טראמפ קו מפויס יחסית ואמר: "אין לי בעיה שאיראן תשעה את תוכנית ההעשרה שלה ל-20 שנה – אבל זו חייבת להיות מחויבות אמיתית".

טראמפ, שביקורו בבייג'ינג אופיין ביחסים חמים מול מנהיג סין שי ג'ינפינג, ציין גם כי שי "מאמין" שאיראן אינה צריכה להחזיק בנשק גרעיני. יתרה מזאת, הנשיא הודיע כי הוא שוקל להסיר את הסנקציות האמריקניות מעל חברות סיניות הממשיכות לרכוש נפט מאיראן, וכי החלטה בנושא תתקבל בקרוב.

במהלך השיחה, התייחס טראמפ גם ליכולותיה הצבאיות של איראן לאחר סבב הלחימה האחרון. הוא דחה בתוקף את הדיווחים לפיהם טהרן עדיין מחזיקה ברוב מאגר הטילים והמשגרים שהיו ברשותה טרם פרוץ המערכה, וטען כי לא פחות מ-80% מארסנל הטילים האיראני הושמד לחלוטין.

במקביל לדבריו של טראמפ, נראה כי המשא ומתן המדיני אינו מתקדם כמצופה. רשת "אל-ג'זירה" ציטטה היום גורם איראני בכיר שמסר כי טהרן קיבלה לידיה באופן רשמי את התשובה האמריקנית להצעתה – וכי "וושינגטון דחתה לחלוטין את כל תנאי איראן".

שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, התייחס למצב המורכב ואמר: "המסרים הסותרים שאנו מקבלים גרמו לנו להסס לגבי הכוונות האמיתיות של האמריקנים במשא ומתן". עראקצ'י התייחס גם למאמצי התיווך שמנהלת פקיסטן בין הצדדים, והודה כי אף שהתהליך לא קרס לחלוטין, הוא "נמצא בקשיים".

השר האיראני לא היסס לשגר איום מרומז: "איראן מוכנה לחזור ללחימה, אך גם מוכנה לפתרונות דיפלומטיים. נקבל בברכה כל פעולה שסין תעשה כדי לסייע בפתרון המצב".

כעת, השאלה המרחפת בחלל האוויר היא מה יעלה בגורל המערכה. על אף הקו המפויס יחסית שהציג במטוס, רק אתמול פרסם טראמפ פוסט ברשת החברתית Truth Social שבו התגאה ב"השמדת הצבא האיראני", והוסיף את המילים "המשך יבוא". בריאיון שהעניק לרשת "פוקס ניוז" הוא הבהיר: "אני לא אהיה סבלני עוד הרבה זמן, הם חייבים להגיע לעסקה".

גם בישראל שומרים על דריכות. אמש, במהלך נאומו בעצרת יום ירושלים בישיבת "מרכז הרב", הבהיר ראש הממשלה בנימין נתניהו כי מבחינת ירושלים – "המערכה טרם הסתיימה".