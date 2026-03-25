גורם ביטחוני חושף: מוג'תבא ח'אמנאי חי ובוחר להתנהל אחרת מאביו

גורם ביטחוני אומר כי המנהיג העליון החדש של איראן הינו בחיים לפי ההערכות אם כי פצוע ברגליו ובפניו. לדבריו, הבן בוחר להתנהל אחרת מאביו - ולא בגלל פציעתו. זו הסיבה שבגללה עדיין לא פרסם הצהרה בגלוי (מלחמה)

מוג'תבא חמינאי ואביו

מותג'בא חמינאי, המנהיג העליון החדש של , בנו של המנהיג העליון הקודם עלי חמינאי, שחוסל במכת הפתיחה של מלחמת - הינו בחיים. כך מסר "גורם מערבי" הערב (רביעי) לכלי תקשורת בישראל.

לפי הגורם, חמינאי הבן, שכל אות חיים ממנו לא פורסם מאז פרוץ המלחמה, מעורב בהליכי קבלת ההחלטות באיראן ונמצא בקשר עם גורמים בכירים ברפובליקה האסלאמית.

ב'וואלה' צוטט היום גורם ביטחוני אומר כי חמינאי הבן פצוע ברגליו ובפניו כתוצאה מתקיפת צה"ל, ממנה ניצל כאמור לפי ההערכות. עוד דווח בשמו של הגורם כי הסיבה שבגללה מותג'בא טרם פרסם כל הצהרה שלו בגלוי היא משום שמתנהל, מתוך בחירה, אחרת מאביו, ולא בהכרח בגלל פציעתו.

עוד אמר הגורם הביטחוני, לפי הדיווח של אמיר בוחבוט, כי העמידה של חמינאי הבן "בצל" היא בחירה ולא אילוץ. הגורם הסביר: "ראשית יש מורכבות בתהליך קבלת ההחלטות באיראן. סיכולו של עלי חמינאי סיימה עידן שהחלטתו הסופית מונעת פיצוצים בצמרת. יש לא מעט ויכוחים וחילוקי דעות בצמרת האיראנית על המשך הלחימה והמו"מ עם ארה"ב בין קיצוניים ופרגמטיים שחוששים לשרידות המשטר".

ביום רביעי שעבר הפיצה לשכתו של חמינאי הבן תגובה רשמית לחיסולו של עלי לאריג'אני על ידי ישראל. "אין ספק כי ההתנקשות בדמות כזו מעידה על חשיבותו ועל עומק שנאתם של אויבי האסלאם כלפיו", נמסר.

עוד נמסר באיום: "על שונאי האסלאם לדעת כי שפיכת דמו רק תחזק את הרפובליקה האיסלאמית עוד יותר. וכמובן, לכל דם יש מחיר, שעל הרוצחים הפושעים של השהידים לשלם בקרוב״.

הגורם ביטחוני צריך להחליף מקצוע לסופר של מדע בדיוני , הרגו את ילדיו את אשתו ואת אביו והוא באצילות נפש סולח וממשיך הכל כרגיל ? וגם חוזר בו מכל מה שהפיץ כל השנים ? מדע בדיוני
אוריציו

