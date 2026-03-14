לאילו דרגות הגיע הבעל שם טוב הקדוש כאשר הוא עישן את המקטרת?

לאיזה דרגות הגיע הבעש"ט הקדוש בעישון המקטרת?

שמעתי מרב קהילתנו רבי גדליה ז"ל, שרבי יחיאל אב"ד קהילת קאוולע שלח שליח איש למדן וחכם, כדי לתהות על קנקנו של הבעל שם טוב הקדוש.

בדרך למזי'בוז' השליח חלה, ולכן, כשהגיע למזי'בוז הוא נכנס לאכסנייה כדי לשכב ולנוח קצת, ישב השליח ליד התנור, נח ונהנה מחמימותו הגדולה.

הבעל שם טוב הקדוש שלח אליו את גיסו - רבי גרשון מקיטוב, והלך רבי גרשון וישב לידו על יד התנור ואמר לו דברי תורה.

כשהגיעה שעת מנחה, אמר רבי גרשון מקיטוב, בוא עימי לתפילת מנחה. בדרך לתפילה הרגיש השליח - שהוא בריא, וחשב שאולי רבי גרשון הוא הבעל שם טוב הקדוש.

שאל השליח את רבי גרשון: האם אתה הוא הבעל שם טוב הקדוש?

ענה לו רבי גרשון: הי! הי! אני הרב? הלוואי שיהיה לי עולם הבא, רק מה שמשיג הבעל שם טוב הקדוש כשהוא מעשן מקטרת (לולקא) אחת.

חזר השליח לרבי יחיאל מרגליות וסיפר לו את הדברים, התקרב רבי יחיאל מרגליות לבעל שם טוב הקדוש, והיה לאחד מתלמידיו המקורבים ביותר.

הזוהר חי מזכיר את עישון המקטרת:

"ואם ראו אצל אור עינינו, אור צח מצוחצח, שהיה לפעמים יושב בטל לעשן הלולקא וכיוצא... שעסק בייחודים גדול מן - עסק התורה...

ותלמידו הקדוש מוהר"י אמר קודם פטירתו, שמבקש מאת ה' יתברך שירוויח בכל תורה ומצוות של כל ימיו - מה שהרוויח רבו מרן הקדוש בייחודים שעסק בעת עישון פעם אחת את הלולקע" (קאמארנא פר' תרומה, ב').

מאמרותיו של הבעל שם טוב הקדוש

אומנם נותרו כתבים מועטים מתורתו של רבי גרשון, אבל, הבעל שם טוב הקדוש נהג לומר תורות שחידש גיסו, שהפכו ליסודות החסידות, ובאחד מהם הוא מתאר את הדבקות שניתן להגיע בעת בתפילה:

"...כמו שאמר הקדוש רבי גרשון לגיסו מרן האר"י הבעש"ט כל זמן שאתה יודע ומרגיש במציאות שלך, עדיין לא הגעת לתכלית התפילה...".

רבי גרשון מסביר, שבזמן התפילה ניתן להגיע לביטול חושים גמור, כפי שאמר: "ומרגישים 'אין' ממש - כתולע קטן הרוחש עלי הארץ..." ('היכל הברכה') קשה להרגיש 'תולעת', אך גם עבורנו רבי גרשון השאיר דרך:

אוצר עצום שטמון בשתי מילים נפלאות – "ברוך אתה".

הברכה – אוצר עצום של אושר ועושר: במהלך היום אתה מברך מאה (או פחות) ברכות, אל תברך רק כי צריך לברך, כדי שתעצור לרגע, ולהכיר את העושר העצום, שניתן לקבל מכל ברכה.

חוסן לחיזוק הלב, האמונה ושמחה: כל ברכה שאתה מברך במהלך היום, יכולה לתת לך חוסן, ולהיות: מקור לחיזוק הלב, וקבלת - אמונה ושמחה, ולשמש כ'עוגן' לקשר שלך עם הקב"ה, מה שבמהלך היום יחזק בך את ההרגשה "ואני קרבת אלוקים לי טוב" בכל אירועי היום.

'ברוך' – הקב"ה המקור היחיד לכל הברכות: בתורת הראשונים וכן בתורת החסידות מבוארת המילה "ברוך": הקב"ה הוא המקור היחיד - לכל הברכות.

'המקור היחיד' – אין שום 'כתובת' אחרת שיכולה לעזור לאדם, כי הקב"ה הוא: מקור ה'ברכה, השפע והחיות' של כל הברואים כולם.

כל גורם אחר, שנותן לאדם שפע הוא רק שליח של מלך העולם, ואין לו ממשות או 'מציאות' עצמית בפני עצמו!

'אתה' – הקב"ה נוכח בכל רגע בחייך: המילה 'אתה' נאמרת בלשון נוכח, מכיון שהקב"ה נמצא ונוכח איתך, בכל רגע – ממש.

החפץ חיים מדגיש שהמילה 'אתה' מורה על יחסי קרבה חזקים, שהרי, למי אומרים 'אתה'? רק למי שרואה, שומע ומאזין לך - ברגע זה ממש.

'אתה' – נוכחות תמידית שמגינה ושומרת עליך: אם תעצור ותתרכז לרגע בברכה תרגיש את נוכחות השם איתך, שחובקת ומגינה עליך בכל רגע ורגע ממש, הברכה היא תזכורת תמידית שתחזק בליבך את האמונה ב'יחוד' ואחדות ה' מה שיביא לך שמחה.

'אלוקינו' – המלך היחיד של העולם: הקב"ה הוא המלך היחיד שקובע ומשפיע מה יקרה בעולם ו'אין עוד מלבדו', והוא מלך טוב ורחמן שרוצה רק להיטיב לבריותיו, תזכור יומיומי ע"י עצירה בעת הברכה, מביא לחיבור ודבקות תמידית בקב"ה, הרגשת בטחון תענוג ושמחה שזכית להיות מחובר לדבר האמיתי באמת.

ברכה בכוונה – החזרת המלוכה למלך העולם: הקב"ה רוצה שנכיר ונאמין במלכותו, ונגדל ונפרסם שמו בעולם, דווקא ע"י הפעולות הפשוטות שנפעל בחיי היומיום הגשמיים, וכך נחזיר לקב"ה את המלכות שתתגלה במהרה לכל העולם "ויכירו וידעו כל יושבי תבל..." ויקבלו את עול מלכותו:

"והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד" בקרוב ממש, אמן!

לע"נ רבי אברהם גרשון בן רבי אפרים (מקיטוב) זכותו וזכות הבעל שם טוב הקדוש תגן על כל עם ישראל.

